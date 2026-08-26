Magnolia Bakery’nin Banana Pudding Bar'ı Vadi İstanbul'da

Dünyaca ünlü Magnolia Bakery'nin 1996'dan bu yana imza lezzeti olan ikonik Banana Pudding, özel tarifi ve farklı içerik seçenekleriyle Banana Pudding Bar’da dört farklı çeşitle sunuluyor. Magnolia Bakery, büyük ilgi gören ve açılışında uzun kuyruklar oluşturan Vadi İstanbul şubesindeki yeni konsepti Banana Pudding Bar’ı misafirleriyle buluşturuyor. Tatlıseverler, bu sevilen lezzeti Magnolia Bakery Vadi İstanbul mağazasında Caramel Brownie, Cookies & Cream, Red Velvet ve Chocolate Hazelnut seçenekleriyle deneyimleyebiliyor.

İkonik lezzet, yeni bir deneyim

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Magnolia Bakery’nin en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olan Banana Pudding; ipeksi vanilyalı pudingi, katmanlı dokusu ve lezzeti tamamlayan toppingleriyle her kaşıkta farklı tat ve dokuları bir araya getiriyor. Banana Pudding Bar ise bu ikonik lezzetin hazırlanışını da deneyimin bir parçası haline getiriyor.

Dört farklı lezzet, tek Banana Pudding Bar

Banana Pudding Bar’da Magnolia Bakery’nin klasik Banana Pudding’i dört farklı lezzet seçeneğiyle buluşuyor. Red Velvet, Cookies & Cream, Caramel Brownie ve Chocolate Hazelnut seçeneklerinde Red Velvet Cake parçacıklarından çikolatalı kurabiye kırıntılarına, mini çikolata damlalarından tuzlu karamel ve Nutella soslarına uzanan farklı içerikler, klasik Banana Pudding deneyimine yeni lezzet katmanları ekliyor.

Banana Pudding Haftası’na özel lezzetli sürpriz

Magnolia Bakery, 24–30 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Banana Pudding Haftası’nda ikonik lezzetini sevenlere özel bir kampanya sunuyor. Hafta boyunca Banana Pudding satın alan misafirlere küçük boy içecek hediye ediliyor. Kampanya, Banana Pudding deneyimini Magnolia Bakery’nin sevilen içecekleriyle tamamlamak isteyen tatlıseverlere keyifli bir alternatif sunuyor.