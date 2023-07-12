Mahir Arın Kerestecilik, rotasını Kuzey Afrika ve Batı Avrupa’ya çevirdi

Düzce’de üretimlerinde 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 15 bin metrekarede devam eden Mahir Arın Kerestecilik, orman ürünleri imalatında sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor. Şirket, dördüncü nesliyle sektördeki yerini güçlendirmeye devam ederken bir yandan da yeni pazarlarla marka ve bilinirlik çalışmalarına da ağırlık vermiş durumda.

Firma olarak 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Mahir Arın Kerestecilik Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Ali Arın, “Ana pazarlarımız olan Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri pazarlarımızın yanına son yıllarda ihracatlarımızın artarak devam ettiği Kuzey Afrika ve Batı Avrupa pazarlarını eklemek istiyoruz. Bunun yanında uzun vadeli planlarımızda sektörümüz açısından potansiyeli yüksek fakat doğru alıcılara ulaşmanın kolay olmadığı uzak doğu pazarında büyümek ve güçlenmek istiyor, araştırma ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ahşabın doğal dokusunu iç mekana taşıyor

Doğal ahşap trendlerini yakından takip ettiklerine vurgu yapan Arın, üretim tarafındaki katma değeri artırmak adına Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. En son geliştirdikleri yüzey kaplama panellerinin lansmanını İnterzum-Köln fuarında gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Arın, “Bu panelleri hem yerli ağaç türlerinden, hem de dünyanın farklı bölgelerinden getirdiğimiz çeşitli ağaç türlerinden üretmekteyiz. Piyasada yapay olarak üretilmiş benzerleri mevcut olan bu ürünü masif, yani tamamen doğal ahşaptan üreterek, ahşabın doğal dokusunu iç mekana taşımayı, dekorasyon ve mobilya firmalarının zevkine sunmayı hedefledik. Bu ürünle hem iç piyasaya yeni bir soluk getirmeyi planlarken, ihracat hedefimizi de Avrupa ülkelerine çevirdik” ifadelerini kullandı. Diğer yandan ihracat pazarlarında en çok Doğu Avrupa ülkeleri ile rekabet ettiklerini belirten Arın, “Ülkemizin konumu ve coğrafi şartları bizler için avantaj olsa da son dönemde hammadde fiyatları ve üretim maliyetlerindeki artışlar bizleri rekabette zor bir pozisyona sokmaktadır” şeklinde konuştu.

Yatırımlarda makine tarafı ağırlık kazanıyor

Üretim tarafında ise makine yatırımlarına öncelik verdiklerine dikkat çeken Arın, “ Bunun yanında depolama alanlarımızı büyütmek ve satış mağazalarımızın sayısını arttırmakta gelecek planlarımızın içinde yer alıyor. Hedefimiz dengeli bir büyüme ile hem iç piyasadaki payımızı arttırmak, hem de dış piyasada var olduğumuz pazarlarda kuvvetlenerek yeni pazarlara açılmaktır. Doğru müşteriyi bulup, fiyatta rekabetçi olabildiğimiz sürece dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderme imkanımız var” dedi.

“Yasak veya kısıtlamalarda sektörden görüş alınmalı”

İhracat ile ilgili devletten beklentilerini de dile getiren Sadettin Ali Arın, “Sektör özelinde ihracata bir kısıtlama veya yasak getirileceği zaman sektör paydaşlarının konu hakkındaki fikir ve görüşlerinin dinlenmesi ve eğer bir yasak veya kısıtlama uygulanacaksa bunun sektöre zarar vermemesi açısından kademeli olarak, yumuşak geçişlerle yürürlüğe konulmasıdır. Zira geçtiğimiz yıllarda getirilen bazı

yasak ve kısıtlamalar sektörün haberi olmadan çok kısa süreler içinde uygulamaya konuldu. Bu durum bizleri müşterilerimize karşı verdiğimiz sözlerimizi bozmak zorunda bıraktığı için müşteri gözünde bir güven kaybına sebep oldu” değerlendirmelerinde bulundu.