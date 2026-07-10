Mahkeme dev inşaat şirketinin konkordato talebini reddetti

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ulutaş İnşaat Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin konkordato başvurusuna ilişkin davayı karara bağladı. Mahkeme, konkordato talebini kabul etmezken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin daha önce verdiği karar doğrultusunda şirket hakkında hükmedilen iflas kararının da ortadan kalktığını tescil etti.

Mahkemenin 2026/425 Esas ve 2026/552 Karar sayılı, 2 Temmuz 2026 tarihli ilamına göre; Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 73846 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan şirket yönünden verilen kesin mühlet kaldırıldı ve konkordato istemi reddedildi.

Paylaşılan detaylara göre kararda, konkordatonun kesin mühletine bağlı yasal sonuçların 7 Kasım 2025 günü saat 14.30 itibarıyla ortadan kalktığı tespit edildi.

İflas hükmü geçersiz sayıldı

Aynı tarih ve saat itibarıyla şirket hakkında uygulanan ihtiyati tedbirlerin sona erdiği, konkordato komiserler kurulunun görevinin de sonlandığı belirtildi.

Ulutaş İnşaat Elektrik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 7 Kasım 2025 tarihinde iflas kararı verilmişti.

Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi, 1 Nisan 2026 tarihli kesin kararıyla iflas hükmünü içeren ilk derece mahkemesi kararını kaldırdı. Bu nedenle şirketin iflasının, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla kalkmış sayılmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, iflas kapsamında alınan tedbirlerin karar kesinleşinceye kadar devam edeceğini hüküm altına aldı. Karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilan edildi.