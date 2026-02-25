Hava yolu şirketi Onur Air hakkında Mahkemeden kritik karar

Kasım 2025’te Onur Air hakkında verilen iflas kararı istinaf incelemesinden döndü. Bir dönem Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketleri arasında yer alan Onur Air için yerel mahkemenin verdiği iflas hükmü, bölge adliye mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Yerel mahkeme kararı istinafa taşıdı

İflas kararının kaldırılmasının ardından dosya yeniden ilk derece mahkemesine gönderildi ve 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iade edildi. Ancak ticaret mahkemelerinin birleşmiş olması, dosyanın hangi heyet tarafından ve nasıl bir usulle görüleceği konusunda belirsizlik yarattı. Yargı çevreleri, birleşme sonrası görevli mahkemenin davayı devralarak süreci sürdüreceğini ifade etse de, yargılamanın nasıl ilerleyeceği henüz netleşmedi.

İflas kararının kaldırılması, tasfiye işlemlerinin hukuki durumunu da gündeme getirdi. Daha önce mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan iflas idaresi ve mal varlığına yönelik işlemlerin akıbetinin, yerel mahkemenin vereceği yeni karara bağlı olacağı ifade ediliyor.