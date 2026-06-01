Mahkemeden Türk inşaat devi için iflas kararı

Ankara’da büyük konut projelerine imza atan ve bir süredir mali sıkıntılarla gündemde olan Çakıroğulları İnşaat için iflas kararı çıktı. Mahkeme, şirketin ve ortaklarının konkordato talebini reddederek firmanın iflasına hükmetti.

Çakıroğulları İnşaat’ın konkordato talebi reddedildi

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 68176 sicil numarasına kayıtlı olan ve 2016 yılından bu yana başkentte ikamet amaçlı binalar, lüks konutlar ve çok aileli yapılar inşa eden Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, mali krizini aşamayarak iflas bayrağını çekti.

Yeniçağ'da yer alan habere göre mahkeme, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın açtığı konkordato davasında son noktayı koydu.

Tüm tedbirler kaldırıldı

Ankara ilgili ticaret mahkemesinde görülen 2025/1029 Esas sayılı davanın 21/05/2026 tarihli duruşmasında, daha önce şirketi korumak amacıyla verilen tüm zırhlar kaldırıldı. Mahkeme heyeti; 04.12.2025 tarihinde şirket hakkında verilen kesin mühlet kararını ve tüm ihtiyati tedbirleri iptal etti. Şirketi denetleyen Komiserler Kurulu'nun görevine son verdi.

Mahkeme, Çakıroğulları İnşaat’ın İİK’nun 292/1-b maddesi uyarınca iflasına hükmetti. Şirketin iflası resmi olarak 21/05/2026 tarihi, saat 12.12 itibarıyla açıldı.