Majorel'e dijital insan kaynakları ödülü

Müşteri deneyimi şirketi Majorel Türkiye, bu yıl ilki gerçekleştirilen Peoplise Dijital İnsan Kaynakları Ödülleri’nde 3 bin kişi üzeri çalışan kategorisinde Değerlendirme Kültürü Altın Ödülü’ne layık görüldü. Şirketlerin yedi temel kategori üzerinden değerlendirildiği organizasyonda, ödül töreni uzun süren değerlendirme süreçlerinin ardından 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurulduğu günden bu yana takip ettiği insan kaynakları politikalarını gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedefleyen Majorel Türkiye, bu anlayışla 2022 Peoplise çözümleri kullanım verilerine göre, en çok psikometrik veri toplayan şirket unvanını elde etti.

Bu anlayışla veriye dayalı analizlerden faydalanarak karar alma süreçlerini şekillendiren kurumlar arasında ön plana çıkarak Değerlendirme Kültürü Altın Ödülü’nün sahibi oldu. Organizasyonda diğer ödüller ise; Marka Çekim Gücü, Süreç Verimliliği, Aday Memnuniyeti, Uluslararası Başarı, En Etkin Onboarding Programı ve En Dijital Assessment Süreci kategorilerinde verildi.

Peoplise Dijital İnsan Kaynakları Ödülleri’ne katılan ve Değerlendirme Kültürü Altın Ödülü’nü almalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Majorel Türkiye CHRO’su Aslı Güven, “Majorel Türkiye olarak, yenilikçi ve akılcı çözümlerimizle iş süreçlerine destek olduğumuz müşterilerimizle hem uzun vadeli hem de güvenilir bir ilişki inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, kurumsal kültürümüze ve iş süreçlerimize en uygun adayı bulmaya yönelik çalışmalarımızı titizlikle yürütüyor, başarılarımızda en büyük pay sahibi olan değerli çalışanlarımıza da daha iyi bir çalışma atmosferi yaratmak adına yoğun mesai harcıyoruz.

Şimdi de izlediğimiz stratejiler ve kurumsal değerlerimiz olan “Yaratıcılık, Mükemmeliyet ve Saygı” çerçevesinde Peoplise Dijital İnsan Kaynakları Ödülleri’ne davet alarak Değerlendirme Kültürü Altın Ödülü’nün sahibi olduğumuz için oldukça mutluyuz. Böylesi anlamlı bir ödüle layık görüldüğümüz bu özel günde, çalışmalarımızın mimarı olan değerli çalışanlarımızı bir kez daha kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.