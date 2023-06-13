Maks Gerşon: İş dünyası yeni kabineden memnun

MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak sektör için memnuniyetini belirtti. Gerşon, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da bağımsız olacaktır” dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin belli olmasıyla birlikte iş dünyası da istikrarın devam etmesinden memnun.

MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maks Gerşon, ‘İş dünyasının beklentisi piyasalarda istikrardan yanadır. Yeni kabinemiz ile sorunların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır’ dedi.

“Yeni kabine yurtiçi ve yurtdışına güven veriyor”

Yeni kabinenin ekonomi alanında gerek yurt içinde gerekse yurtdışında güven verdiğini belirten Gerşon, ‘Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da bağımsız olmak istiyor ve bunun savaşını veriyor aslında şu anki ekonomik sıkıntılar biraz da bunun yansımaları yeni kabine ve istikrarın devamı birçok yeni başarıları getireceğinden şüphemiz yok’ dedi.

Gerşon sözlerine şöyle devam etti; ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tüm dünyaya çok iyi oyun kurucu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Enflasyon ve dövizdeki hareketlilik de geçtiğinde yatırımcılar da gelecektir. Çünkü yatırımcılar güven ve istikrarı isterler. Meclis’teki çoğunluğuyla siyasi istikrar sağlanmıştır. Kabinede dış politikada Hakan Fidan’ın tecrübesi ve Ekonomide de Mehmet Şimşek’in vizyonu da güveni tesis etmiştir. Şüphesiz ki yatırım, üretim, istihdam ve teknoloji odaklı gelişme yeni dönemde öncelikli konular olacaktır’