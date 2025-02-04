Makser Makine’den ‘fiş getir, prim kazan’ uygulaması

ADANA/EKONOMİ

Makser Makine kurucusu Feti Çevik, başlattıkları uygulama ile kayıt dışılığı önleme çalışmalarında devletin vergi mücadelesine destek olduklarını söyledi. Beş ayda 2 milyon 387 bin 400 liralık kayıt dışı alışverişin önüne geçilirken, çalışanlarına toplam 119 bin 90 TL prim ödediklerini belirten Çevik, “2025 yılı sonuna kadar en az 15 milyon TL’lik kayıt dışı harcamanın önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sadece kendi firmasında değil, tüm iş dünyasında farkındalık yaratma istediklerini vurgulayan Çevik, “Eğer tüm iş insanları bu mücadeleye katkı sağlarsa, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede çok daha büyük bir mesafe kat edebiliriz. Biz Makser Makina olarak bu yolda üzerimize düşeni yapıyoruz ve diğer işverenleri de bu modeli uygulamaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Her vatandaş ve iş insanı bu mücadeleye katılmalı”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın, kayıt dışılıkla mücadelede tüm sektörlerin iş birliği yapması gerektiğine yönelik çağrısına atıfta bulunan Çevik, Türkiye’deki tüm ticaret odalarını, birlikleri ve iş insanlarını bu mücadeleye katılmaya davet etti. Çevik, “Gürsel Baran’ın belirttiği gibi, belgeye dayalı işlem yapılmadığında yalnızca devlet değil, tüm toplum zarar görüyor. Bu yüzden her vatandaş, her iş insanı bu mücadeleye destek olmalı. Projemiz, yalnızca Makser Makina için değil, tüm Türkiye için bir modeldir. Ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye kavuşması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız” ifadesini kullandı.

“Çalışanlar kısa sürede büyük ilgi gösterdi”

Uygulamanın kısa sürede çalışanlar arasında büyük bir ilgi gördüğünü açıklayan Çevik, şunları kaydetti: “Projenin ilk ayında yalnızca 10 çalışanımız katılmıştı. Aralık ayında bu sayı 31’e ulaştı. Çalışanlarımızın gösterdiği ilgi, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ne kadar doğru bir adım attığımızın kanıtıdır. Artık fiş almak onlar için bir zorunluluk değil, bir bilinç haline geldi.”