  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi
Takip Et

Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks’ın Malezya’daki satışları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protesto ve boykot kampanyaları nedeniyle geçen yıla göre %36 azaldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malezya'da Starbucks'ın satışları, yıllık yüzde 36 geriledi
Takip Et

Malezya'daki Starbucks markasını işletme hakkına sahip "Berjaya Food Berhad" şirketi, üç aylık finansal rapor yayımladı.

Starbucks Malezya’nın geliri %36 düştü, yıllık zarar 69 milyon doları buldu

Rapordaki mali tablolara göre, şirketin geliri 2024 mali yılına kıyasla yüzde 36 düşüş kaydetti ve haziranın sonu itibarıyla hesaplanan finansal yılda toplam zarar yaklaşık 69 milyon dolara ulaştı.

Malezya'da Starbucks'ın gelirindeki bu düşüşe "Orta Doğu çatışmasıyla ilgili olumsuz havanın piyasa dinamiklerini ve müşterilerin harcama alışkanlıklarını etkilemesi"nin sebep gösterildiği raporda, şirketin ülkede "varlık değer düşüklüğü" süreciyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş açıkladı.

Nvidia net kârını yüzde 59 arttırdıNvidia net kârını yüzde 59 arttırdıEkonomi
Teknik analizin vazgeçilmez aracı: Fibonacci geri çekilmesiTeknik analizin vazgeçilmez aracı: Fibonacci geri çekilmesiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyor
Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyor
VakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladı
VakıfBank, finansman bonosu halka arzını tamamladı
iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı
iyzico’dan yapay zekâ destekli alışveriş asistanı
Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı
Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı
Yapay zeka kozmetikte devreye girdi
Yapay zeka kozmetikte devreye girdi
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı