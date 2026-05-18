Mali krizden çıkamadı: 24 yıllık hava yolu şirketi iflas etti

Küresel havacılık sektöründe artan maliyetler, operasyonel krizler ve finansal baskılar hava yolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. ABD merkezli Spirit Airlines’ın faaliyetlerini durdurmasının ardından, Fransız Karayipler bölgesinde faaliyet gösteren Air Antilles de resmen iflas ederek operasyonlarını tamamen sonlandırdı.

2002 yılında kurulan şirket, yaklaşık 24 yıldır Fransız Batı Hint Adaları’nda bölgesel yolcu taşımacılığı yapıyordu. Guadeloupe merkezli Air Antilles, özellikle Martinique, Saint Martin ve Saint Barthélemy gibi adalar arasında uçuş gerçekleştiriyordu.

Lisansı iptal edildi

Şirketin çöküş süreci, Fransa sivil havacılık otoritesinin Aralık 2025’te gerçekleştirdiği güvenlik denetimi sonrası hızlandı.

Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin ardından Air Antilles’in işletme lisansı iptal edildi. Lisans kaybı nedeniyle ticari uçuşlarını sürdüremeyen şirket, kısa sürede ciddi gelir kaybı yaşamaya başladı.

69 milyon dolarlık borç yükü

Operasyonların durmasının ardından mali yapısı bozulan şirketin, denetimde tespit edilen sorunları giderecek finansmanı bulamadığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Air Antilles’in toplam borcu 69 milyon doların üzerine çıktı. Artan borç yükü ve duran operasyonlar nedeniyle şirketin yeniden toparlanma ihtimali ortadan kalktı.

Mahkemeden tasfiye kararı

Fransa’da mahkeme, 27 Nisan’da şirket hakkında tasfiye kararı aldı. Mahkeme değerlendirmesinde, mevcut finansal tablo nedeniyle şirketin faaliyetlerine devam ederek yeniden yapılandırılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Aralık 2025’ten bu yana uçuş gerçekleştiremeyen Air Antilles, 11 Mayıs itibarıyla faaliyetlerini resmen tamamen sonlandırdı.