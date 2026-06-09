Maliyet kıskacındaki Optimum’dan büyük başarı: Mobil hat sayısı 700 bini aştı

Optimum Communications, küresel piyasalarda hissedilen makroekonomik daralma ve yükselen operasyonel maliyetlere rağmen mobil hat operasyonlarında 700 bin abone sınırını başarıyla geçti. Genişbant internet segmentinde yaşanan müşteri kayıplarını telafi etmek isteyen şirket, mobil paketleri ev internetiyle birleştirdiği bütünleşik iletişim stratejisini devreye soktu. Şirket yönetimi, sadece abone sayısını artırmaya değil, kullanıcı başına düşen ortalama geliri optimize ederek karlılığı korumaya odaklandığını açıkladı.

Genişbantta kayıp ve ağır borç sınavı sürüyor

Mobil taraftaki bu başarıya karşılık, şirketin sabit internet pazarındaki kan kaybı ve finansal sıkıntıları devam ediyor. Telekomünikasyon sektöründeki agresif rekabet nedeniyle son çeyrekte 64 bin genişbant internet müşterisi kaybeden Optimum, borç yapılandırma riskleriyle de karşı karşıya kaldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, şirketin kredi notunu 'CCC' seviyesine indirirken, finansal analiz firması Evercore ISI de hisse fiyat hedefini 1,25 dolara revize etti. Şirketin önümüzdeki dönemde milyarlarca dolarlık yüksek bir borç vade yükümlülüğünü yönetmesi gerekiyor.

Hisseleri korumak için geri alım hamlesi başlatıldı

Piyasalardaki dalgalanmaları frenlemek ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla Optimum, hisse geri alım stratejisini başlattı. Şirkete bağlı finansal ortaklar aracılığıyla A Tipi adi hisse senetleri için resmi bir geri alım teklifi sunuldu. Bu hamle kapsamında piyasadan milyonlarca adet hissenin toplanması ve hisse başına belirli bir taban fiyat oluşturulması hedefleniyor. Yapılan değerlendirmeler, bu stratejik hamlenin kısa vadede borsadaki düşüşü durdurabileceğini ancak uzun vadeli başarının borç yapılandırma adımlarına bağlı olduğunu gösteriyor.