Mallet London, Beymen iş birliği ile Türkiye'de: Lüks Sneaker dünyasına yeni bir soluk!

2015 yılında Türk girişimci Evren Özka tarafından temelleri Londra'da atılan, Selfridges, Saks, Level Shoes ve Flannels gibi dünyanın en ikonik mağazalarında yer alarak kısa sürede lüks ayakkabı sektöründe adından söz ettiren Mallet London, Haziran 2024 itibariyle Türkiye'de de moda severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

“Ulaşılabilir bir fiyat noktasında kaliteli tasarlanmış ayakkabılar”

Evren Özka ‘nın kendi kişisel tarzına uygun, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli bir "sneaker" bulamama arayışı ile başlayan marka serüveni, Dubai ve Güney Afrika gibi pazarlara yayılırken şimdi Türkiye'de yolculuğuna devam edecek. “Ulaşılabilir bir fiyat noktasında kaliteli tasarlanmış ayakkabılar” mottosuyla yola çıkan Mallet London’ın bu felsefesini Türkiye pazarına da taşımak üzere Beymen ile yapılan bu iş birliği yaptı. Bu stratejik ortaklık sayesinde Mallet London, Türk müşterilerine stil, kalite ve lüksü bir arada sunarak sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Mallet London’ın Türkiye pazarına giriş yapması, markanın küresel büyüme stratejisinin bir parçası olup, Türk moda tutkunları için yeni ve heyecan verici bir alışveriş deneyimi sunacak. Beymen mağazalarında ve beymen.com'da yer alacak koleksiyonlar, Mallet London’ın en yeni ve en popüler tasarımlarını içerecek.

“Beymen ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği Mallet London için önemli bir dönüm noktası”

Mallet London kurucu ortağı ve İş Direktörü olarak Londra ve Dubai arasında mekik dokuyan Evren Özka işbirliğine dair şunları söyledi: “Durmaksızın tutkularını takip eden ve zorlukların üstesinden gelen insanların hikayelerinden ilham alıyoruz. Bu noktada Mallet London, spor giyim ile lüks arasındaki çizgiyi birleştirmede merkezi bir rol oynuyor. Mallet London’ın 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana; önce Selfridges ve Harrods'ta, sonrasında ise New York'taki Saks Fifth Avenue'da yer almasının ardından Türkiye’de de Beymen ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor” diyerek Beymen ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemi vurguluyor. Beymen mağazaları ve beymen.com web sitesi üzerinden satışa sunulacak olan Mallet London ayakkabıları, Türkiye'deki sneaker modasına yeni bir soluk getirecek."