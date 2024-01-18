MAN Türkiye’ye yeni CEO

MAN Truck & Bus SE’nin Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak 1966 yılında Türkiye’de faaliyete başlayan MAN Türkiye’nin üst yönetiminde atama gerçekleştirildi. Bugün 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayan, günlük 16 araçlık kapasitesi ve üretim kalitesi ile MAN’ın en büyük otobüs üretim tesisi olan MAN Türkiye’de CEO’luk görevine Mehmet Şermet atandı.

MAN Türkiye bünyesinde Ocak 2003 tarihinde kariyerine başlayan Şermet, aradan geçen 20 yılda şirketin Türkiye ve farklı ülkelerdeki merkezlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Son olarak, MAN Truck & Bus SE’nin Polonya Starachowice’deki fabrikasında Genel Müdürlük görevini yürüten Şermet, yeni görevi ile birlikte MAN Truck & Bus SE’nin Polonya ve Güney Afrika otobüs fabrikalarının sorumluluğunu da üstlendi. Şermet yeni görevini, Münür Yavuz’dan devraldı.