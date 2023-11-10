MAN, yeni elektrikli kamyonu MAN eTruck’ın satışına başladı

MAN Truck & Bus, tarihindeki ilk ağır hizmet tipi elektrikli kamyonun satışına başladı. Yeni satışa sunulan MAN eTruck için şimdiden 600 sipariş talebi alındı. Satış kapsamında ilk 200 adetin 2024 gibi erken bir tarihte seçilmiş müşterilere sunulması planlanıyor. Ayrıca siparişler arttıkça da MAN'ın Münih fabrikasında 2025'ten itibaren daha büyük sayılarda üretime başlanması amaçlanıyor.

MAN, eMobility Center ile yaklaşık iki yıl önce Münih fabrikasında yeni MAN eTGX ve MAN eTGS elektrikli kamyonlarını geliştirme hedefiyle çalışmaya başladı. Bu süreçteki çalışmalarda 50 prototip üretildi. Bunun yanında üretim ve satıştan yaklaşık 4 bin çalışan da e-mobiliteye geçiş konusunda eğitildi. Ayrıca Nürnberg tesisinde de batarya üretimi için yaklaşık 100 milyon euro yatırım yapıldı.

"İklim-nötr taşımacılıkta yeni bir çağ başlatıyoruz"

MAN Truck & Bus Satış ve Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Baumann, "Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine ulaşmak için ticari araç endüstrisi olarak üzerimize düşeni yapmalı ve CO2 emisyonlarını sürdürülebilir bir şekilde azaltmalıyız. Elektrikli kamyonlar, bunu başarmanın anahtarıdır. Bir ticari araç üreticisi olarak, son yıllarda bu çığır açan dönüşüm için kendimizi yeniden konumlandırdık ve yeni teknolojiye yapılacak yüksek yatırımların üstesinden gelebilmek için kendimizi sağlam ve geleceğe hazır hale getirdik. Yeni e-Kamyonlarımızın satışıyla birlikte, iklim-nötr taşımacılıkta yeni bir çağ başlatıyoruz. 2030 yılına kadar Avrupa'da kayıtlı her iki MAN kamyonundan birinin elektrikli olmasını hedefliyoruz. Ancak bu hedefe ulaşabilmemiz için ülke çapında şarj altyapısının geliştirilmesi mutlak ön koşulu oluşturuyor. Bu nedenle, 2030 yılına kadar son derece hızlı bir şekilde Almanya'da en az 4 bin megawatt şarj noktasına, Avrupa'da da 50 bin yüksek kapasiteli megawatt şarj noktasına ulaşmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre MAN, ürün ve uygulamanın ötesinde şarj altyapısını genişletmek için de kararlı bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Traton Group, Daimler Truck ve Volvo Group ile birlikte Avrupa'daki otoyollarda ve lojistik merkezlerinde ya da yakınlarında en az bin 700 yüksek performanslı şarj noktasının kurulması için ortak girişim başlatmış durumda. Ayrıca portföyündeki müşteriler için kendi şarj altyapısını da oluşturmak isteyen MAN, bu amaçla ABB, Heliox ve SBRS gibi şarj altyapısı üreticileri ile iş birliği yapıyor.

Uygulama-modüler batarya ve şarj bağlantı aralığı

Yeni MAN eTGX ve MAN eTGS özellikle akü konfigürasyonlarındaki yüksek çeşitlilik özellikleri ile öne çıkıyor. İkisi kabinin altında, dördü de araç şasisinin yan tarafında monte edilmiş olmak üzere toplam altı akü paketi, günlük 800 kilometreye kadar menzil için 480 kWh'ye kadar kullanılabilir akü kapasitesi sunuyor. MAN tarafından özellikle ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen bu akülerin seri üretimine ise, 2025 yılından itibaren Nürnberg fabrikasında başlanması planlanıyor. NMC hücre kimyası, özel olarak geliştirilmiş ısı yönetimi ile akü paketleri, kompakt tasarımları sayesinde düşük şarj ve düşük hava sıcaklıklarında bile uzun hizmet ömrünün yanında, hızlı şarj ile de yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Bu da, şehir merkezindeki süpermarket teslimatlarından, bölgesel inşaat malzemeleri tedarikine, üretim lojistiğinden uzun mesafeli taşımacılığa kadar her uygulama özelliği için menzil, taşıma kapasitesi ve şarj süresi açısından optimum araç konfigürasyonunun seçilebilmesine imkan veriyor. MAN eTGX ve MAN eTGS'nin modüler akü konsepti, altı yerine sadece üç, dört veya beş akü paketi ile donatılması seçeneği de sunarak, aracın ağırlığını 2,4 tona kadar azaltma ve daha fazla yük taşımaya da olanak tanıyor.

MAN, 375 kW'a kadar CCS standardına ek olarak, satışların başlangıcından itibaren sürüş sürelerindeki molalarda hızlı ara şarj için çok daha güçlü mega-watt şarj standardı-MCS’i sunuyor. Başlangıçta 750 kW şarj gücü sunan MCS, daha sonraki gelişme aşamasında bir mega-watt'tan daha fazla şarj gücü sağlayabiliyor. MAN akü yönetim sistemi, şarj ve sürüş sırasında tek tek hücrelerin şarj durumu, voltaj ve akım denetimi, optimum ısı ayarı ile akülerin her zaman optimum çalışma koşullarında olmasını sağlıyor.