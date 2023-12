MAN’a ‘Kamyon İnovasyon Ödülü’

MAN Truck & Bus sektörün geleceğine yön veren teknoloji, dijitalleşme ve inovasyon alanındaki geliştirmeleri ile ödülleri toplamaya devam ediyor. MAN, bu kez otonom sürüş alanındaki araştırma ve geliştirme projeleri ANITA ve ATLAS-L4 ile Uluslararası Yılın Kamyonu jürisi tarafından "Truck Innovation Award 2024" ödülüne layık görüldü. Uluslararası 25 kamyon ticareti gazetecisini temsil eden Jüri Başkanı Gianenrico Griffini, konuşmasında MAN'ın otonom sürüş alanındaki ANITA ve ATLAS-L4 projelerini övdü. Griffini, "Her iki projenin gelişmiş özellikleri ile merkezden merkeze ve intermodal taşımacılık otomasyonuna katkısının yanı sıra MAN Truck & Bus’ın lojistik sağlayıcıları, bileşen tedarikçileri, araştırma kurumları ve kamu altyapı operatörleri arasındaki verimli proje iş birliğinin" önemine vurgu yaptı.

MAN Truck & Bus Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Frederik Zohm da "Bu ödül sadece ANITA, ATLAS-L4 ve ilgili ortaklar için büyük bir onur değil, aynı zamanda MAN'da uzun yıllardır büyük bir uzmanlık ve tutkuyla otomatik sürüşü daha da ileriye taşıyan tüm meslektaşlarımızın başarılarının da bir takdiridir. Dijitalleşme ve CO2 içermeyen sürüşlerin yanında, bu projeler ayrıca geleceğin iklim dostu, güvenli, verimli ve akıllı bir şekilde ağa bağlı taşımacılığına dönüşümün üçüncü temel direğidir. Biz de 2030 yılından itibaren, lojistik merkezleri arasında tanımlanmış güzergâhlarda taşımacılık için seri üretimine geçilmiş otonom kamyonlar sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Otonom kamyonlar, özellikle merkezden merkeze olmak üzere lojistik merkezleri arasındaki otoyollarda taşımacılık için çok önemli avantajlar sunuyor. Öncelikle yorgunluktan kaynaklanan arkadan çarpmaları önlemeye yardımcı olup, güvenliği artırıyorlar. Bunun yanında enerji açısından verimli ve bireysel sürüş süresi molalarından bağımsız olmaları sayesinde lojistik akışını istikrarlı bir hale getiriyorlar. Ayrıca sürücülerin bölgesel ve dağıtım taşımacılığında daha farklı taşıma görevleri için serbest kalmalarını sağlayarak, sürücü sıkıntısını hafifletmeye yardımcı oluyorlar.

ATLAS-L4: Otoyolda otonom sürüş için geliştirildi

MAN Truck & Bus Otonom Sürüş Proje Yöneticisi Sebastian Voll, "ATLAS-L4 projesinde, özellikle merkezden merkeze kullanım durumu için otoyolda otonom sürüş geliştiriyoruz. Almanya'da 2021 yılında kabul edilen ve teknik denetimle tanımlanmış güzergâhlarda sürücüsüz kamyonların kullanılmasına izin veren Otonom Sürüş Yasasının çerçevesini kullanıyoruz. Buna uygun bir prototip aracı 2024 yılı sonuna kadar yollarda test etmek istiyoruz" diye konuştu.

MAN Truck & Bus, Ocak 2022'den bu yana Knorr-Bremse, Leoni, Bosch, Fernride, BTC Embedded Systems, Fraunhofer AISEC, Technische Universitat Munchen, Technische Universitat Braunschweig, TUV SUD, Autobahn GmbH ve Wurzburg Institute of Transport Sciences (WIVW GmbH), Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Autonomous Transport on Motorways and Expressways at Level 4 - Otoyol ve Otobanlarda Otonom Taşımacılık, Seviye 4" (ATLAS-L4) araştırma ve geliştirme projesi üzerinde birlikte çalışıyor.

ANITA: Bir konteyner merkezinde otonom sürüşü öngörüyor

MAN, Deutsche Bahn, Fresenius Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Gotting KG ile birlikte, yine Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından finanse edilen "Autonomous Innovation in Terminal Operations- Terminal Operasyonlarında Otonom Yeniliği" (ANITA) da otonom kamyonların lojistik merkezlerine entegrasyonu temelinde oluşturuldu. MAN, bu amaçla dijital görev planlaması yardımıyla karayolundan demiryoluna konteyner yüklemesini otonom olarak gerçekleştiren sürücüsüz bir kamyon geliştirdi. Proje kapsamında, DB Intermodal Services konteyner deposunda ve Ulm'deki DUSS konteyner terminalinde ortaklarla birlikte altı ay boyunca uygulamalı testler yapıldı. Eylül 2023'te ise, projenin sonunda otonom kamyonun geleneksel araçlara göre yüzde 40'a kadar daha verimli olduğu belirlendi. Böylece çevre dostu projenin, karayolu ve demiryolu yük taşımacılığını daha verimli, öngörülebilir, esnek hale getirmek için büyük potansiyel taşıdığı açıkça görüldü.

MAN Truck & Bus ANITA Proje Yöneticisi Amelie Jacquemart-Purson, proje ile ilgili olarak, "ANITA'yı özel kılan şey, otonom kamyonun terminal sürecine tamamen dijital olarak entegre edilmesidir. Bu, lojistikte otonom kamyonların kullanımı için genel bir ön koşuldur" değerlendirmesinde bulundu.

MAN Truck & Bus'a ikinci Kamyon İnovasyon Ödülü

Sektörün geleceğine yön veren prestijli “Truck Innovation Award 2024” ödülü böylece ikinci kez bir MAN otomasyon projesine verildi. Otomatik şantiye güvenlik aracı AFAS, 2019 yılında ilk kez düzenlenen ödül töreninde, bu ödülü kazanmıştı.