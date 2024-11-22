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Manas Enerji'nin bedelli sermaye artırımına onay çıktı

Manas Enerji 82 milyon 764 bin TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 100 nakit olarak arttıracak. Sermaye 165 bin 528 bin TL'ye çıkacak.

Haber Merkezi
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Manas Enerji'nin bedelli sermaye artırımına onay çıktı
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Manas Enerji, sermayesini yüzde 100 bedelli artırmak için SPK'ya sunduğu izahnamenin onaylandığını duyurdu. Manas tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 82.764.000 TL'dan 165.528.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 82.764.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarihli 2024/53 sayılı bülteninden öğrenilmiştir."

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