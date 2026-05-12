Mango, 2026 yaz kampanyası için Hailey Bieber'ı yeni marka elçisi olarak seçti

Dünyanın önde gelen uluslararası moda markalarından MANGO, yeni 2026 Yaz kampanyası için Hailey Bieber ile iş birliği yaptı. Süper model, girişimci ve cilt bakım ve makyaj markası rhode'un kurucusu Bieber, MANGO'nun bugünden (12 Mayıs) itibaren satışa sunulacak yeni koleksiyonunun yüzü oldu.

MANGO’nun “Kendi Hikâyeni Yarat” yaklaşımının en güncel yansımasını oluşturan koleksiyon, tüketicileri özgünlük arayışları ve kendilerine ait benzersiz bir stil yaratma yolculuklarında destekliyor.

Mikro formlar ve oversize silüetlerin sofistike uyumu

Söz konusu koleksiyon Los Angeles sokak stilinden aldığı ilhamla Hailey Bieber’ın yaz gardırobunun ruhunu yansıtıyor. Mikro şortlar ve vücuda oturan crop top’lardan oversize (büyük beden) kıyafetlere ve zahmetsiz şıklık sunan mini elbiselere uzanan seçki; sezonun enerjisini yansıtan sofistike mavi ve kırmızı dokunuşlarla tamamlanıyor.

MANGO'nun üstün kaliteye, detaylara ve zamansız tasarıma olan bağlılığını yansıtan imza niteliğindeki koleksiyon, markanın Barselona'daki 500'ü aşkın uzmandan oluşan atölyesinde tasarlandı.

Doksanlardan bugüne uzanan ikonlar mirası

Söz konusu iş birliğiyle birlikte Hailey Bieber, moda, kültür ve spor dünyasının en ikonik isimleriyle gerçekleştirdiği öncü iş birlikleriyle öne çıkan MANGO mirasının bir parçası oluyor. 1990'lardan beri MANGO, dünyanın önde gelen süper modelleri ve dünya çapında tanınan ünlülerin yer aldığı çığır açan kampanyalarıyla, sektördeki ünlü iş birliklerine yön verirken, markanın uluslararası tanınırlığına da katkıda bulundu.

Bieber, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Kendall Jenner ve Kaia Gerber gibi ikonik isimlerin izinden gidiyor. MANGO MAN markası ayrıca Jon Kortajarena, Gerard Piqué, Adrien Brody, Antoine Griezmann ve son olarak tenis oyuncusu Casper Ruud gibi uluslararası üne sahip isimlerle de iş birliği yaparak, markanın çağdaş ve iddialı vizyonunu somutlaştıran etkili figürlerle ortaklık kurma stratejisini ortaya koyuyor.

Önceki küresel marka elçileri gibi Bieber da markanın özünü tanımlayan ve yansıtan; özgünlük, çağdaş zarafet ve kendini ifade etme gibi değerler etrafında şekillenen ortak bir vizyonu temsil ediyor.

Mango mirasında yeni bir stratejik dönem

İş birliği, MANGO’nun 2024–2026 dönemini kapsayan 4E Stratejik Planı’nın hayata geçirilmesindeki en güncel adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketin dönüşümünü Elevate (Yükselt), Expand (Genişlet), Earn (Kazan) ve Empower (Güçlendir) olmak üzere dört temel başlık altında şekillendiren stratejik çerçeve, markanın geleceğe yönelik yol haritasını ortaya koyuyor. Hailey Bieber’ın etkileyici duruşu ve modaya çağdaş yaklaşımı ise MANGO’nun Barselona’da tasarlanan özgün stilini; kalite, ilham veren yaklaşım ve marka değerleriyle birlikte yükseltme vizyonunu yansıtıyor.

Mango, geçtiğimiz yıl gelirlerini yüzde 13'lük artışla 3,8 milyar Euro'ya ulaştırarak rekor bir büyüme kaydetmişti. Şu anda 2.900’den fazla mağazadan oluşan ağıyla 120’den fazla pazarda faaliyet gösteren Mango’nun gelirlerinin yaklaşık üçte biri ise online kanaldan geliyor.