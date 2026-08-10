MANGO, Ankara’daki mağaza sayısını 8'e yükseltti

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Dünyanın önde gelen uluslararası moda markalarından MANGO, Ankara Merkez’de açtığı yeni mağazayla Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, yerel pazara olan bağlılığını da pekiştirerek 20’nin üzerinde kişiye yeni istihdam sağlayacak.

Yaklaşık 1.200 metrekare alana sahip mağazada, MANGO’nun Barselona’daki merkez ofisinde görev yapan 500’ün üzerinde uzmandan oluşan ekip tarafından tasarlanan giyim, ayakkabı ve aksesuardan oluşan yeni sezon kadın ve erkek koleksiyonu sunuluyor.

MANGO, yeni mağazasıyla Ankara’daki varlığını güçlendirirken, önümüzdeki dönemde kentteki yatırımlarını ve yeni projelerini sürdürmeyi hedefliyor. “4E” 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında açtığı mağazayla farklılaşan değer önerisini güçlendirmeyi ve güçlü büyüme ivmesiyle birlikte hem mevcut mağazalarda hem de online kanallarda satışları artırmayı amaçlayan MANGO, bu strateji doğrultusunda Türkiye’de yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açmanın yanı sıra, öne çıkan lokasyonlarda toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu gerçekleştirecek.

Şirket, bu stratejisini 2026 yılının ilk yarısını 1,852 milyar euro ciro ile tamamlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2, sabit kur bazında ise yüzde 10,7 büyüme kaydettiği finansal performansı üzerine inşa ediyor.