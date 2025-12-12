Mango, kurucusu İsak Andiç’i vefatının birinci yıl dönümünde anıyor

120'den fazla pazarda faaliyet gösteren, dünyanın önde gelen moda markalarından Mango, kurucusu İsak Andiç’i vefatının birinci yıl dönümünde andı. Şirket, Andiç’in hem Mango’nun geleceğine hem de uluslararası moda dünyasına ilham vermeye devam eden girişimci, insani ve hayırsever yönlerinden aldığı miras doğrultusunda; onun yaşamı boyunca ortaya koyduğu çalışmaları hatırlamak ve onurlandırmak amacıyla dünya genelindeki mağaza ve ofislerde çeşitli anma etkinlikleri düzenledi.

Başarılı iş yaşamının yanı sıra insani değerlere verdiği önem ve yardımseverliğiyle tanınan Andiç, Mango’yu bugün 120’den fazla pazarda ve yaklaşık 3.000 satış noktasında faaliyet gösteren küresel bir markaya dönüştürdü. Moda endüstrisinde uluslararası bir referans haline gelen Mango’nun gelişimine yön veren Andiç, vefatından bir yıl sonra dünya çapında hayata geçirilen çeşitli etkinliklerle anılmaya ve ilham vermeye devam ediyor.

Mango çalışanları İsak Andiç anısına film hazırladı

Mango’nun en önemli parçasını oluşturan çalışanları, eski röportajlar ve arşiv görüntülerinden hazırladıkladıkları anma videosunu, hem kurum içerisinde hem de Mango’nun sosyal medya kanallarında paylaşarak, İsak'ın değerlerini ve öğretilerini kendi sesinden aktardılar.

Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Toni Ruiz ise, İsak’ın vizyonuna olan bağlılığını, şirketin değerlerini ve kültürünü korumaya yönelik taahhüdünü içeren bir mektupla aktardı. İsak Andiç için hazırlanan anma videosu ve CEO Toni Ruiz’in yazısı Mango’nun kurumsal Linkedln profilinin yanı sıra kurumsal web sitesi üzerinden de paylaşıldı. Ayrıca Mango’nun dijital satış kanallarına da siyah banner eklendi.

Dünyanın önde gelen şehirlerindeki Mango mağazaları, İsak Andiç’in vefatının birinci yıl dönümünde vitrinlerini ve mağaza içi alanlarını, onun mirasını yansıtan ilham verici görseller ve mesajlarla yeniden düzenledi. Anma etkinlikleri kapsamında Mango’nun moda tasarımları yerini bir günlüğüne şirketi 40 yılı aşkın süre önce kuran İsak Andiç’in hikayesini ve değerlerini yansıtan bir görselliğe bıraktı.

İsak Andiç’in portreleri, İstanbul İstiklal Caddesi, Barselona’daki Paseo de Gracia ve Madrid’deki Serrano gibi sembolik mağazaların yanı sıra; Londra Oxford Street, New York Fifth Avenue, Milano Galleria Vittorio Emanuele ve Paris Boulevard Haussmann gibi ikonik yerlerde yer alan mağazalarda hayata geçirildi.