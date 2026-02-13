Mango Man, ikonik İngiliz dikimevi Richard James ile yaptığı iş birliğiyle premium kategorisindeki konumunu güçlendiriyor

Dünyanın önde gelen uluslararası moda markalarından Mango, ikonik İngiliz dikimevi Richard James Savile Row ile özel bir iş birliği gerçekleştirdi. 2023 yılında İtalyan şirketi Boglioli ile başlayan ve dünyanın en iyi terzilik atölyeleri ile stratejik iş birliklerinden oluşan The Sartorial Journey serisinin bir parçası olarak öne çıkan MANGO Tailored by Richard James iş birliği, modern özel dikimin geleceğini keşfetmeyi, markanın bu kategorideki algılanan kalite konumunu daha da yukarı taşımayı ve her bir tasarımın arkasındaki ustalık, zanaatkârlık ve bilgi birikimini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Mango Man, Savile Row’un önde gelen dikimevlerinden biriyle gerçekleştirdiği iş birliğiyle, geleneksel atölye yaklaşımını teknik tasarımda mükemmeliyet ve üst segment malzeme seçimine odaklanan, çağdaş ve ölçeklenebilir bir koleksiyona dönüştürüyor.

Richard James ile yapılan bu iş birliğinin, Mango Man’in ulaşmak istediği yere ilişkin niyeti de çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Mango Man Genel Müdürü Josep Estol, “Bu iş birliği, tasarımda mükemmeliyete ve malzeme kalitesine olan bağlılığımızı pekiştirirken; müşterilerimize geleneksel lüksün kodlarını küresel ayak izimiz ve inovasyon kapasitemizle birleştiren özgün bir değer önerisi sunmamızı sağlıyor” dedi.

Mango Man global pazarda büyümeye devam ediyor

Mango Man bir yandan benzer stratejik iş birliklerini hayata geçirirken, güçlü performansını da devam ettiriyor. 2025 yılını çift haneli ciro büyümesiyle tamamlayan Mango Man, küresel ölçekteki satış noktası sayısını da son 5 yıl içerisinde yüzde 25 artırmayı başardı. 2021 yılında, dünya genelinde yaklaşık 510 mağazası bulunan Mango Man, 2025 sonu itibarıyla bu sayıyı 110 satış noktasıyla destekleyerek toplam 630 mağazaya ulaştı.

Mango Man, halihazırda 85 fiziksel pazarda optimize edilmiş bir mağaza ağıyla faaliyet gösterirken, 90’dan fazla ülkede online kanal üzerinden premium müşteri deneyimi sunuyor. Öte yandan, şirketin İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi stratejik pazarlarda toplam 185 adet bağımsız satış noktası bulunuyor.

Mango’nun dünya genelindeki en önemli pazarları arasında yer alan Türkiye’de hali hazırda 70 mağazası bulunurken, Mango Man kategorisi online satış kanalının yanı sıra, Mall of Istanbul ve Istanbul Tersane gibi 20’ye yakın satış noktasında yer alıyor.

Bu büyüme ve konsolidasyon süreci kapsamında, Richard James ile gerçekleştirilen iş birliği, stratejik pazarlarda marka için katalizör bir rol üstleniyor.