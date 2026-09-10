Mango, TIME ve Statista'nın 2026 listesinde üçüncü kez yer aldı

Söz konusu listede şirketler; çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel kriter üzerinden değerlendiriliyor.

Mango’nun listede yer alması çalışanlarına, kurum kültürüne ve birlikte inşa ettiği çalışma ortamına yönelik bağlılığının da bir göstergesi olarak değerlendirilirken, şirketin 4E Stratejik Planı’nın “Empower” (Güçlendir) odağındaki kararlılığını da pekiştirmiş oldu.

Gelirde rekor kırmıştı

Mango, 2025 yılında 3,8 milyar Euro ile tarihinin en yüksek cirosuna ulaşırken; Elevate (Yükselt), Expand (Genişlet), Earn (Kazan) ve Empower (Güçlendir) başlıklarından oluşan 4E Stratejik Planı doğrultusundaki büyümesini de sürdürdü. Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla 4 milyar Euro’nun üzerinde satış hacmine ulaşmayı hedefliyor.

1997’den beri Türkiye’de

Mango, 1997 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösterirken, Türkiye markanın dünya genelinde en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılını ülke genelinde toplam 40.000 metrekareyi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatırken, kendi online kanalı ve diğer pazar yerleri üzerindeki dijital varlığını da sürdürüyor. Mango, Türkiye’de bu yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açmanın yanı sıra, öne çıkan lokasyonlarda toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu da gerçekleştirmeyi hedefliyor.