Mango ve Eckhaus Latta özel bir kapsül koleksiyon için güçlerini birleştiriyor

Önde gelen uluslararası moda markalarından MANGO, tasarımcılar Mike Eckhaus ve Zoe Latta tarafından kurulan, New York ve Los Angeles merkezli Eckhaus Latta ile 2026 Yazı özel kapsül koleksiyonu oluşturmak üzere iş birliği yapıyor. Koleksiyon, 4 Haziran’dan itibaren MANGO Woman’da satışa sunulacak.

Bu iş birliği, Mango'nun moda dünyasına taze perspektifler kazandırarak niş tasarımcıların yaratıcılığını ve yenilikçiliğini kutlamaya adanmış platformu Mango Collective kapsamında yer alıyor.

2011 yılında kurulan Eckhaus Latta, deneysel ve alışılmadık malzemeler, kapsayıcı giysi tasarımı ve özgünlüğü ile gerçek hayatta giyilebilirliği ön plana çıkaran parçalar yaratarak özgün bir kimlik inşa etmiştir. Kapsül koleksiyon bu özellikleri yansıtarak kumaş yeniliği ve baskı geliştirmenin ön plana çıktığı kentsel bir sunum ortaya koymaktadır. Tasarımlar, Eckhaus Latta'nın kavramsal yaklaşımını MANGO'nun ustalık bilgisi ve uluslararası erişimiyle harmanlayarak yaratıcılık, işlevsellik ve gündelik giyilebilirliği dengeleyen bir koleksiyonla sonuçlanmaktadır.

Mango'nun 2024-2026 dönemini kapsayan 4E Stratejik Planı’nın da destekçisi olan bu lansman; şirketin markayı yükseltme, ürün yeniliği ve müşteri bağlılığı odağında farklılaşan değer önerisini de pekiştiriyor.

Bu değer önerisiyle birlikte Mango, geçtiğimiz yıl toplam satışlarını yüzde 13 artışla 3,8 milyar Euro’ya taşıyarak gelirlerini tarihin en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Üstün kalite, titiz el işçiliği ve zamansız tasarıma bağlılığı yansıtan tüm Mango koleksiyonları, şirketin Barselona’daki merkezinde 500'den fazla uzmanın yer aldığı bir ekip tarafından tasarlanıyor.