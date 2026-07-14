Mango’dan ‘gurur dolu’ Türkiye çıkarması

Toni Ruiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz günlerde, ekiplerimizin Türkiye’de yürüttüğü harika çalışmaları yerinde görmek için Türkiye’yi ziyaret ettim. Türkiye, MANGO için stratejik bir ülke ve şirketimizin en iyi performans gösteren ilk beş pazarından biri. 2025 yılını 70’in üzerinde mağazayla tamamladık. Bu pazara olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak da bu yıl yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalarımızın yenilenmesiyle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Fiziksel mağazacılığa olan bağlılığımız ve inancımız tam. Nerede olurlarsa olsunlar, müşterilerimize daha yakın olmak istiyoruz. Mağazalarımız, müşterilerimizle en önemli temas noktamız; markamızın hayat bulduğu, müşterilerimizi dinleyebildiğimiz, anlayabildiğimiz ve onlara farklı, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabildiğimiz alanlar.”

Türkiye’deki ekibe övgü

“Bunun mümkün olabilmesi için yerel ekibimizin bilgisi büyük önem taşıyor. Türkiye de bunun en güçlü örneklerinden biri. Bu ziyaret, farklı kültürel ve makroekonomik koşullara uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha pekiştirdi. Her pazarın kendine özgü dinamiklerinin bir meydan okuma olduğu kadar, aynı zamanda sürekli bir öğrenme kaynağı olduğunu da bir kez daha gördük. Bu ziyaretten büyük bir heyecanla, üzerinde düşüneceğim pek çok değerli kazanımlarla ve her şeyden önemlisi yapılan çalışmalarla gurur duyarak ayrılıyorum. Yereldeki bilgi birikimi, müşteriye yakınlık ve ekiplerimizin özverisi, MANGO’nun büyümesini sürdürmesi için vazgeçilmez unsurlar. Son birkaç gün boyunca gösterdikleri emek ve bana kendimi evimde hissettirdikleri için Türkiye ekibine gönülden teşekkür ediyorum.”

Dünya genelinde rekor gelire ulaştı

Son yıllarda Türkiye’deki büyümesine devam eden MANGO, 4E 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında farklılaşan değer önerisini güçlendirirken hem mevcut mağazalarında hem de online kanallarında satışlarını artırmayı amaçlıyor.

2025 yılındaki güçlü performansının ardından gelirlerini yüzde 13'lük artışla 3,8 milyar Euro'ya ulaştırarak rekor bir büyüme kaydeden MANGO, 1997 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 2025 yılını Türkiye genelinde toplam 40.000 metrekareyi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatan MANGO, yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açarken, önemli lokasyonlarda toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu da gerçekleştirecek.