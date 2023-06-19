MAN’ın Kayseri’deki yeni bayisi açıldı

KAYSERİ/EKONOMİ

MAN, satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetinde sektörünün başarılı firmaları arasında yer alan Metinler Şirketler Grubu ile Kayseri’deki bayi ve servis ağını daha da güçlendirdi. Metinler Şirketler Grubu’nun Kayseri’de hizmet vereceği MAN Metinler Plaza, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bir asra yaklaşan tecrübesiyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye’de aktif olarak hizmet veren Metinler Şirketler Grubu, MAN ile Bayi ve yetkili servislik hizmet sözleşmesi imzaladı. Grup, MAN’ın kamyon, otobüs, hafif ticari araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlendi. İş birliği kapsamında firmanın, MAN müşterilerine hizmet vereceği Kayseri’deki MAN Metinler Plaza hizmete açıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, her iki şirket yetkilileri ile davetliler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, ağır ticari araç sektörünün küresel markası MAN ile yeni bir iş birliğinin ilk adımını attıklarını belirtti. Köseoğlu, “Bizim için müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi, her zaman birinci önceliktir. Şimdi de kalite ve uzmanlıkta yılların birikimiyle oluşturduğumuz yüzde 100 müşteri memnuniyeti kültürümüzü MAN ile taçlandırdık. Bundan sonra otomotiv sektöründeki bir asra yaklaşan tecrübemiz ile MAN müşterilerine hizmet vereceğiz” dedi.

“Yeni bayilerimiz ile Türkiye’nin her yerinde daha güçlüyüz”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise, “Türkiye ithal kamyon çekici pazarının lideri olarak, MAN’ın geleneksel ürün ve hizmet kalitesini, ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz. Bunu da sektörün alanında güçlü markaları ile yeni iş birlikleri ve yeni yol arkadaşlıkları şeklinde gerçekleştiriyoruz. Metinler Şirketler Grubu da sektördeki köklü tecrübesi ile ülkemizin bu alandaki en önemli markaları arasında yer alıyor. Biz de böylesine deneyimli bir marka ile çalışmaktan çok mutluyuz. Kayseri’de gücümüze güç katacağına inandığımız bu iş birliği ile Türkiye genelindeki bayi sayımızı 15’e, yetkili servis sayımızı da 33’e çıkarttık. MAN olarak, her zaman bayi ve servislerin önemini bilen ve bu alana değer veren bir şirket olduk. Bayilerimiz gerek satış gerekse satış sonrası hizmet noktasında bize çok önemli bir katkı sağlıyorlar. Onlar sayesinde bugün ülkemizin pek çok yerinde 7/24 müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz. Ayrıca MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, bu yıl MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performans gösteren ülkeye verdiği ‘Market of the Year’ ödülünü üst üste üçüncü kez aldık. Bu başarımızda kuşkusuz iş ortaklarımızın payları çok büyüktür. Onlarla birlikte bu başarılara ulaştık. Önümüzdeki süreçte de yine doğru yol arkadaşları ile ilerlemeye devam edeceğiz. Ailemize yeni katılan Metinler Şirketler Grubu’nu bir kez daha tebrik ediyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.