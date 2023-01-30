Manivela Ventures, yerli girişimleri küresel rekabete hazırlayacak

Türkiye’nin yeni nesil girişim sermayesi şirketi Manivela Ventures, çok boyutlu pazarlama gücünü, akıllı yatırımcı arayan teknoloji girişimleriyle buluşturarak yerli girişimleri küresel rekabete hazırlayacak.

2004 yılından bu yana medya satın alma, iletişim ve pazarlama yönetimi konusunda uzmanlaşan Speed Medya'nın tecrübesiyle hayat bulan Manivela Ventures, güçlü ekibiyle hızlı büyümeyi hedefleyen yerli girişimlere daha önce karşılaşmadıkları bir teklif sunuyor. Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran Manivela Ventures'ın çıkış noktasını şöyle özetliyor; “Türkiye’de girişimcilerimiz teknik anlamda çok iyi olsa da maalesef pazarlama alanında bekleneni veremiyor veya adım atmakta geç kalıyor. Biz de bu dikeydeki çok güçlü entelektüel ve nakdi sermayemizi, aynı zamanda sektörel bağlantılarımızı girişimlerin istifadesine sunmak için yola çıktık. Daha önce başarıyla uyguladığımız stratejiyi yeni girişimlerle tekrarlamak istiyoruz.”