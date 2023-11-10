Mapei, ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ arasında

Mapei, Forbes ve Statista işbirliğiyle hazırlanan, 700 şirketin, 50’den fazla ülkeden 170 bin çalışan tarafından kurumsal etki ve imaj, yetenek gelişimi, cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk konuları açısından değerlendirildiği sıralamaya göre ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ arasında yer aldı.

Mapei, sıralamada yer alan diğer 13 İtalyan şirketiyle birlikte, görüşülen kişiler tarafından dünya çapında İtalyan üretiminin en iyisi olarak övgüye layık görüldü.

Mapei Şirketler Grubu'nun İnsan Kaynakları Direktörü Giuseppe Castelli konuyla ilgili görüşlerini "Mapei Group, 57 ülkedeki 102 alt kuruluşu ve 35 ülkedeki 90 üretim tesisiyle dünya çapında yaklaşık 12.000 personel istihdam etmektedir. Küresel düzeyde bağlılık ve coşku gibi değerleri paylaşan, her zaman mükemmellik arayışında olan ve kazanan bir ekibe sahibiz. Çalışanları yönetme konusunda uyguladığımız politikaların ve projelerin kalitesi bizim için son derece önemli, çünkü faaliyet gösterdiğimiz toplulukları teşvik etmenin ve geliştirmenin bir aracı olarak ele alınan sürdürülebilirliğe somut bağlılığın da bu unsurlara dayandığına inanıyoruz." şeklinde ifade etti.