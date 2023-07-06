MAPEI, Samsun’da yapı sektörüyle bir araya geldi

MÜBERRA TAŞÇI/ SAMSUN

Sürdürülebilirlik ve yapı sektöründeki faaliyetleri ile öne çıkan MAPEI, bir yıldır sürdürdüğü “Sürdürülebilir Kent Buluşmaları” toplantısını Samsun’da gerçekleştirdi. Mimar, inşaat ve müteahhit sektörlerinin temsilcileri, ilgili sektörlerin oda başkanları ve birçok firma toplantıya katıldı. Toplantıda Meteorolog Bünyamin Sürmeli sürdürülebilirlik konusunda bilgi aktarırken, MAPEI Genel Müdürü Selman Tarmur ise yapı sektöründeki inovatif yeniliklerle ilgili bilgi verdi.

Meteorolog Bünyamin Sürmeli’nin online olarak katıldığı toplantıda sürdürülebilirlik konusuna vurgu yaparak, “Meteorolog Bünyamin Sürmeli, “Sürdürülebilirlik dediğimiz hadiseyi birçok alanda konuşuyoruz. Biz mesleğimiz gereği sürdürülebilirliğin doğa kısmıyla ilgileniyoruz. Sürdürülebilirlik aynı zamanda bir üretim ve tüketim motivasyonudur. Ekonomiyi, doğayı ve insanı ihmal etmeden bir üretim yaparsak işte o zaman bizden sonraki nesillere sürdürülebilir bir yaşantı ortaya çıkıyor. İklim değişikliği hava olaylarıyla beraber daha da artıyor” diye konuştu.

MAPEI ürettiği ürünleri karbondioksitten arındırıyor

MAPEI olarak yeşil mutabakat alanında da çalışmalar yaptıklarının altını çizen MAPEI Genel Müdürü Selman Tarmur, “MAPEI, 1937 yılında kurulmuş bir şirket. Merkezimiz Milano’da bulunuyor. 57 ülkede 100’den fazla şirketimiz var. Dünyada 86 şirketimiz, Türkiye’de ise Ankara’da bir fabrikamız bulunuyor. Ülkemizde Anıtkabir dahil birçok yerde ürünlerimizi kullandık ve birden fazla projelerimiz var. Türkiye’deki hemen hemen bütün metro projelerinde bizim tünel ürünlerimiz kullanılıyor. MAPEI’nin kendi bünyesinde çimento katkı grubu var. Bütün çimento fabrikalarından numuneler alıyor, her fabrikanın üretimine yönelik kimyasal katkılar üretiyoruz. Bu katkılarda hem değirmen verimini arttırıyoruz hem de klinkeri azaltmalarına destek oluyoruz. Bunun yanında bizde kendi bünyemizdeki ürünleri karbondioksitsiz hale getirmeye başladık. Şu anda bazı ürünlerimizi Türkiye’de Ekim ayından itibaren üzerinde CO2’siz (karbondioksitsiz) yazacak şekilde göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, MAPEI Yapı Grubu Ürün Müdürü Ali Ülker ise son olarak deprem bölgesinde olan ülkemizdeki eski binaları sürekli yıktığımızı ve bu yıkımların ise su yalıtımı ile daha az yıkılabileceğini dile getirdi.