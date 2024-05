MAPEI Sürdürülebilir Kent Buluşmaları: Yapısal güçlendirmenin püf noktaları anlatıldı

Mapei, "Sürdürülebilir Kent Buluşmaları" kapsamında Ankara’da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. "Sürdürülebilir kentler için yenilikçi uygulamalar" konulu toplantıda yapısal güçlendirme ve sektördeki yenilikler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur, Havayı Koklayan Adam Meteorolojist Bünyamin Sürmeli ve Mapei Türkiye Yapı Grubu İş Geliştirme Yöneticisi Haluk Tekin ve Mimar Nevzat Sayın’ın sunumlarını paylaştığı toplantıya inşaat mühendisleri, mimarlar, sivil toplum kuruluşları üyeleri, belediye yetkilileri ve basın mensupları katılım sağladı. Yoğun ilgi gösterilen toplantıda yapısal mimaride sürdürülebilirliğin yanı sıra Mapei’nin sürdürülebilir ürünleri ve yapısal güçlendirme çözümleri hakkında da bilgiler verildi.

"Sürdürülebilir bir gelecek için 100.000 tondan fazla CO2 telafi ediliyor"

Mapei’nin temelden çatıya her türlü ihtiyaç için benzersiz ürün yelpazesi sunduğunun altını çizen Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur, “Mapei olarak günümüzde inşaat sektörüne yönelik kimyasal ürünlerin, dolgu malzemelerinin ve yapıştırıcıların üretiminde dünya lideriyiz. 20 ülkede 32 AR-GE merkezi olan Mapei’nin, Milano’daki Kurumsal Araştırma Merkezi tarafından koordine edilen 32 ana araştırma merkezi ve her biri kalite kontrol laboratuvarlarıyla donatılmış 90 üretim tesisi bulunuyor. En iyi ve en yenilikçi çözümleri sunuyor, eko-sürdürülebilir ilkelere göre tasarlıyor, inşa ediyor ve güvenli, dayanıklı ve çevre üzerinde mümkün olan en az etkiye sahip ürünler geliştiriyoruz. Sertifikalı çevre kredileri satın alarak ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca salınan CO2’nin tamamen telafi edilmesi için çalışıyoruz. Gezegeni korumak bizim için somut bir taahhüttür: yaşam döngüleri boyunca çevre üzerinde daha az etkisi olan çözümler üzerinde çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınmasına spor, kültür ve çevre odaklı destek girişimleriyle katkıda bulunuyoruz. Her geçen dün değişen ve zorlaşan pazar ihtiyaçları geniş bir vizyonun yanı sıra her zaman daha fazla yeniliğe ve sürdürülebilirliğe odaklanmayı gerektiriyor. Bu yüzden her gün, dünyanın her köşesinde, binlerce şantiye Mapei çözümlerine güveniyor” dedi.

"Sürdürülebilirlik çevresel bir sorun haline geldi"

Sürdürülebilirlik ve düzenli yapılaşma için kamusal değil kolektif bir bilinç oluşturmak şart diye konuşmasına başlayan Mimar Nevzat Sayın, “1940’lar ve 1950’lerde hızlı kentleşme hareketi beraberinde düzensiz şehirleşmeyi ve yapılaşmayı getirdi. 1960 ve 1970’ler ise mimarların, mühendislerin kolektif bir bilinçle çalışarak imza projeler bıraktıkları özel bir dönem olarak öne çıktı. 1980’lerdeki toplumsal dönüşüme de bağlı olarak kötü inşaat modelleri öne çıktı ve bugünkü kötü kentleşmenin en büyük sebebi oldu. Bugün bu toplantı vesilesi ile sektörün tüm paydaşlarını sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için ortak hareket etmeye davet ediyorum. Bu anlamda Mapei’nin il il dolaşarak gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir Kent Buluşmaları” kamuoyunda farkındalık yaratmak için çok değerli” dedi.

"Her yıl ortalama 9 milyon insan kirlilik nedeniyle hayatını kaybediyor"

Sürdürülebilirlik ve iklim krizi üzerine toplantıya katılarak değerli bilgiler paylaşan Havayı Koklayan Adam Meteorolojist Bünyamin Sürmeli, küresel ısınma ve iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimize vurgu yaparak, krizle mücadele konusunda devletler, şirketler ve bireyler bazında herkesin gerekli sorumlulukları alması gerektiğine işaret etti.

Gıda israfına da değinen Sürmeli, dünyada 8 milyar nüfusa rağmen 32 milyar insanı besleyecek hacimde üretim yapıldığını, buna karşın 800 milyon insanın da açlıkla mücadele ettiğini dile getirdi. Aşırı hava olaylarının dünyada her saat 16 milyon dolara mal olduğuna vurgu yapan Bünyamin Sürmeli, her yıl ortalama 9 milyon insanın kirlilik nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Çevreci ürünler hakkında sunum yapıldı

Mapei Türkiye Yapı Grubu İş Geliştirme Yöneticisi Haluk Tekin ise Mapei olarak inşaat sektörüne yönelik sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler ile hizmet verdiklerinin altını çizerek çevreci ürünler hakkında kısa bir sunum yaptı.

Yapısal güçlendirme hakkında da önemli detaylar vererek şu açıklamalarda bulundu:

“Her tür zemin, duvar ve kaplama malzemelerinin uygulanması için yapıştırıcı ve tamamlayıcı ürünler üretiminde dünya lideriyiz. Aynı zamanda Mapei olarak su ve ısı yalıtım ürünleri, yapısal güçlendirme ürünleri, özel harçlar, çimento ve beton katkıları, yeraltı inşaatı için ürünler ve beton ve tarihi yapıların restorasyonu gibi yapı endüstrisinde kullanılan diğer kimyasal ürünlerde uzmanlaştık. 6.000'den fazla üründen oluşan ürün yelpazemiz, tamamen çevreye saygılı üretim tesislerinde üretiliyor."