Mapfre'den güçlü finansal yapı, yeni marka dili

Sigorta sektöründe yaklaşık 100 yıllık köklü geçmişe sahip Mapfre Grup, küresel ölçekte yürüttüğü dönüşüm yolculuğu kapsamında kurumsal kimliğini yeniledi.

Yeni marka kimliği; sadeleşen görsel dili, modernize edilen ikonik yonca sembolü ve samimiyeti vurgulayan küçük harfli logo kullanımıyla Mapfre’yi daha yakın, daha çağdaş ve dijital dünyaya uyumlu bir çizgiye taşıyor.

Sigorta, reasürans ve asistans alanlarında 5 kıtada 38 ülkede faaliyet gösteren Mapfre Grup, yeni kurumsal kimliğiyle yalnızca görsel bir değişim değil; teknolojiden kurum kültürüne, iş yapış biçimlerinden müşteri deneyimine uzanan bütüncül bir dönüşümü de yansıtmayı hedefliyor.

Sade, yakın ve çağdaş bir marka dili

Yeni kimliğin öne çıkan unsurları arasında; daha canlı ve kendinden emin bir tona kavuşan kırmızı renk, bugünün dünyasına uyarlanarak yeniden yorumlanan yonca sembolü ve küçük harfli logo kullanımı yer alıyor.

Görsel ve sözel tüm temas noktalarında sadeleşmeyi esas alan bu yaklaşımın, Mapfre’nin müşterileriyle kurduğu bağı güçlendirmesi amaçlanıyor.

“Dönüşümü sadece yenilenme olarak görmüyoruz”

Yeni kurumsal kimliğin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, değişimin arkasındaki yaklaşımı şu sözlerle anlattı:

“Dünya çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği, müşteri beklentilerinin değiştiği bu dönemde Mapfre olarak biz de içeride önemli bir dönüşüm süreci yaşadık. Daha çevik, daha açık ve daha fazla sorumluluk alan bir yapı inşa ettik. İçeride nasıl bir Mapfre’ye dönüştüysek, dışarıdan görünen Mapfre’nin de bunu yansıtması gerekiyordu. Kurumsal kimlik değişimimizi, sadece bir yenilenme değil, kim olduğumuzu daha doğru anlatma olarak görüyoruz.”

Dijital dünyaya uyumlu yapı

Yeni kimliğin yalnızca görsel bir yenilenme olmadığını vurgulayan Yurtseven, iletişim dilinin sadeleştirildiğini ve müşterilerin Mapfre ile temas ettiği her noktada daha net, daha anlaşılır bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti. Küçük harfli logo kullanımının, müşterilerle daha eşit ve samimi bir ilişki anlayışını yansıttığını ifade eden Yurtseven, yenilenen yonca sembolünün ise birliktelik, sürdürülebilirlik ve dinamizmi temsil ettiğini söyledi.

Güçlü finansal yapı, istikrarlı büyüme

Yeni kurumsal kimliğin Mapfre’nin finansal sürdürülebilirlik ve uzun vadeli büyüme stratejisiyle de örtüştüğünü belirten Yurtseven, grubun finansal görünümüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Mapfre hisselerinin yüzde 70’i MAPFRE Vakfı’na aitken, yüzde 30’u halka açık olarak borsada işlem görüyor. 2025 Eylül sonuçlarına göre Mapfre Grup’un prim üretimi 22,4 milyar Euro’ya ulaşırken, yaklaşık 9 milyar Euro düzeyindeki özkaynak büyüklüğü güçlü bilanço yapısını ortaya koyuyor. Grup, 2025’in ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 830 milyon Euro net kâr elde etti. Aynı dönemde yüzde 201 seviyesindeki yükümlülük karşılama oranı da finansal dayanıklılığın önemli göstergeleri arasında yer aldı.

Türkiye operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yurtseven, Mapfre Sigorta’nın grup içinde doğrudan sigortacılık faaliyetinde bulunulan 25 ülke arasında prim üretimi ve net kâr büyüklüğü açısından 6’ncı sırada yer aldığını belirtti. Mapfre Sigorta, 2025 yılını yaklaşık 26,5 milyar TL prim üretimiyle kapatırken, yıllık bazda yaklaşık yüzde 40’lık bir büyüme kaydetti.

Türkiye’de dönüşüm bütüncül yaklaşımla sürüyor

Mapfre Sigorta’nın küresel dönüşümün Türkiye ayağını da bütüncül bir yaklaşımla sahiplendiğini ifade eden Yurtseven, “Türkiye’de bu dönüşümü hizmet deneyiminden süreç yönetimine, ekip kültüründen müşteri temas noktalarına kadar her alanda hayata geçiriyoruz. ‘Değer verdiklerinizi önemsiyoruz’ yaklaşımımızla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

2026 stratejisi: sürdürülebilir büyüme ve insan odağı

Mapfre Sigorta’nın 2026 yılına ilişkin stratejik önceliklerine de değinen Yurtseven, sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve insan odağının yol haritasının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Dengeli portföy yapısını koruyarak kontrollü büyüme hedeflediklerini belirten Yurtseven, veri analitiği ve dijital yetkinliklerle daha kişisel çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Yurtseven, uzun vadeli başarının merkezinde ise insan kaynağının bulunduğunun altını çizdi.