Margün Enerji'den 1 milyar TL'lik pay geri alım kararı

Margün Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada pay geri alım programı başlatma kararı aldığını duyurdu.

Şirket tarafından açıklanan programa göre, geri alım işlemleri kapsamında azami 25 milyon adet pay geri alınabilecek.

Geri alım programı için ayrılan azami fon tutarı 1 milyar TL olarak belirlendi.

Programın süresi ise 3 yıl olacak. Bu süre boyunca şirket, piyasa koşullarını dikkate alarak geri alım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Pay geri alım programlarının, şirket hisselerinde oluşabilecek aşırı fiyat dalgalanmalarının azaltılması, pay değerinin desteklenmesi ve yatırımcıların korunması amacıyla uygulandığı biliniyor.