İletişim dünyasında çeyrek asrı aşan deneyimiyle tanınan Doret Habib, 1993’ten bu yana marka ve itibar inşasında fark yaratıyor.

2003’te kurduğu D’oret İletişim Danışmanlığı ile marka iletişimi, kriz ve lider iletişimi, itibar yönetimi, bütünleşik pazarlama ve dijital PR alanlarında stratejik liderlik sağlıyor.

“Yaratıcılıkla trend yaratmak” mottosunu benimseyen Habib, dar bütçelerle büyük etki yaratan, kriz anlarında şirketleri stabilize eden stratejiler sunuyor.

Başarı hikayelerine imza atıyor

Kariyeri boyunca pek çok başarı hikayesinde imzası bulunan Doret Habib, UNICEF iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye Çocuk Hakları İmza Kampanyası ile ülkemizi dünyada en çok imza toplayan ülke haline getirdi. Bu başarı ile Birleşmiş Milletler’de Türkiye adına konuşma hakkı kazanan ilk iletişimci olarak tarihe geçti.

British Airways’in Türkiye kampanyasını da stratejik bir hamle ile yeniden konumlandırdı. Marka, Habib’in kültürel farklılıkları yaratıcılıkla harmanlayan ikonik projesi ile yılın en çok satış getiren kampanyasına imza attı.

Habib, yalnızca global markalara değil, Anadolu markalarına da büyük değer kattı. Penguen Gıda ile yürüttüğü iletişim çalışması sayesinde firmanın belirlenen ürünlerde satışları %5000 oranında artarken, marka bilinirliği hızla yükseldi ve şirket borsa değerinde dikkat çekici bir ivme yakaladı.

Uluslararası temsilden ödüllere

Ödüllü bir iletişim gurusu olan Doret Habib, UNİCEF, British Airways, İzocam, BNP Paribas Cardif, Avrupa Birliği, Sanayi Bakanlığı gibi global kurumlarla üst düzey projelere imza attı. “Yılın Altın Adamı” seçilen Habib, ayrıca Birleşmiş Milletler’de Eğitim sektöründe yarattığı farklılaşma iletişimi ile Bütünleşik Pazarlama İletişimi alanında The One Awards Ödülü’nü, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projesiyle de TÜHİD Altın Pusula Ödülü ve Prida Ödülü’nü kazandı.

Doret Habib Küresel Kadın Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek

Doret Habib şimdi de Türkiye’de gerçekleşecek olan Küresel Kadın Zirvesi 2026’da (Global Summit of Women) ev sahibi komite üyesi olarak görev alarak, uluslararası kadın liderliği platformlarında ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yarın için ilham kaynağı

TÜYAP tarafından iş dünyasının en başarılı kitaplarından biri olarak seçilen “Mavi Çileğin Sırrı” kitabı ve “Marka Marka Söyle Bana” YouTube kanalıyla yöneticilere ve iletişim profesyonellerine ilham veren Habib, krizleri fırsata çeviren iletişim stratejisti olarak eğitimlerini ve konferanslarını sürdürüyor. TUHİD Disiplin ve Etik Kurulu’nda görev alan Habib, güçlü vizyonu ve enerjisiyle markalara yalnızca bugün değil, yarın için de yol gösteriyor.