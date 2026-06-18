Marka Yatırım hakkındaki iflas davasında yeni karar

Marka Yatırım Holding A.Ş., aleyhine açılan iflas talepli davada verilen ret kararı, istinaf aşamasında da korundu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın 7 Mayıs 2026 tarihli duruşmasında davanın reddine karar verilmişti.

Söz konusu karara karşı şirketin eski yönetim kurulu başkanına ait olan davacı MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.konumundaki MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde istinaf başvurusu yapıldı.

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede, İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında istinaf dilekçesinde iflası gerektiren bir durumun ileri sürülmediği tespit edildi.

Bu nedenle mahkeme, kararı istinaf etme hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davacı şirketin istinaf isteminin 16 Haziran 2026 tarihinde oy birliğiyle reddine karar verdi.