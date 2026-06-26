Marmara Holding'den 93 milyon dolarlık satış hamlesi

Marmara Holding'den 93 milyon dolarlık iştirak satışı adımı geldi.

Marmara Holding A.Ş., Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 50 oranındaki payların tamamının satışı için Japonya merkezli Kansai Paint ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Şirket, gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Satış bedeli 93 milyon dolar

Taraflar, Polisan Kansai Boya'daki payların 93 milyon dolar bedelle Kansai Paint'e devredilmesi amacıyla bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat imzaladı.

Pay devrinin, Kansai Paint tarafından gerçekleştirilecek durum tespit incelemesinin tamamlanması, nihai sözleşmelerin imzalanması ve gerekli yasal izin ile onayların alınmasının ardından gerçekleşmesi planlanıyor.

Şirket, sürecin erken aşamalarında belirsizlik bulunması nedeniyle söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanmasının 30 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla ertelendiğini de bildirdi.