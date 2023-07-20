Marmara ICI, yeni nesil iş modelleri ile firmaları geleceğe hazırlıyor

BURCU SUNA/İSTANBUL

Marmara ICI Yönetim, firmaların ihtiyaç duyduğu teknik eğitimler ile yönetici geliştirme programları alanlarında eğitim hizmetleri sunuyor. Hizmet sundukları firmalar için çalışmaları Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde oluşturulduğu için çalışmalar ile birlikte veya projenin sonlanması aşamasında ihtiyaç duyulan kalite sistem akreditasyonları da kurum tarafından destekleniyor.

Marmara ICI World Kurucu Ortağı ve Yöneticisi Sefa Esen, “Firmamız nitelikli danışman kadrosunu koruyabilmek ve hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek adına, sektör ve yönetim tecrübesi olan yeni danışmanlar geliştirmek üzere dijital platformlar ve yönetici geliştirme programlarına öncelikli yatırımlar yapmaktadır. Aynı zamanda şirketlerimiz için dijital platformlarda iş zekası ve türevlerinin kullanılmasına yönelik kısa ve orta vadeli planlamalarımız çerçevesinde aksiyon almaktayız” diyerek şöyle devam etti; “Özellikle yönetim danışmanlık hizmetleri önemli bilgi birikimi ve yönetim tecrübesi gerektiren bir dal olması sebebi ile firmalara ve sektörlere özel çözümler üretilmesi konusunda zorunluluk oluşmaktadır. Ülkemizde yönetim danışmanlığı akreditasyonu konusu son birkaç yıldır ciddi şekilde gündemde fakat mesleğe yönelik zorunlu bir akreditasyon veya yeterlilik olmaması sebebi ile başarısız da olsa birçok girişimci yönetici için gözde bir meslek olarak düşünülmektedir” dedi.

Uluslararası stratejik işbirlikleri yapacak

2022 yılının getirdiği yeniliklerden bahseden Sefa Esen, “Dünya genelinde yaşanmış olan pandemi döneminin etkilerini sürdürdüğü 2022 yılı, yeni iş yapma yöntemlerine adapte olmamızı ve bu yöntemler ile hareket etmemiz gerektiğini öğrendiğimiz ve uygulamaya başladığımız bir yıl oldu. Bu süreçte gelecek yıllar için dijital dönüşümün ne denli önemli olduğu ortaya çıkmış olduğu ortaya çıkmış oldu ve bizde yatırımlarımızı dijitalleşmeye ve dijital sistemler üzerine yönlendirmeye başladık. Uluslararası stratejik işbirlikleri ve Tekno ofisler ile yeni pazarlara giriş ve ürün, hizmet geliştirme çalışmalarımız önceliğimiz olup, bu konudaki yatırımlarımıza hız verilmiştir” diye konuştu.

Danışmanlık ve belgelendirmenin firmalara sağladığı katma değer hakkında değerlendirmelerde bulunan Esen, “Yönetim danışmanlık hizmetlerini, firmaların sektörel gelişimleri ile büyüme ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için kurumsal ve sistemsel yönetim anlayışının hakim kılınması amacı ile gerçekleştirilen bir yatırım olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla danışmanlık hizmetlerine, işinde uzman teknik insanlardan faydalanarak bilgi ve tecrübe satın alarak hızlı adımlar atılabilir” dedi.

Kobilerin kurumsal dönüşümünde danışmanlık hizmetinin önemi

“Belgelendirme kısmı ülkemizde maalesef biraz daha ilgili firmanın ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için müşteri veya tedarikçisi tarafından bir zorunluluk veya bir pazarlama enstrümanı olarak görülmekte ve kullanılmaktadır” diyen Esen, “Aslında gerçekleştirilen gelişim ve sistem oluşumlarının benimsenmesi ve uygulanması akabinde belgelendirme ve kalite süreçleri kendiliğinden oluşmaktadır. Bu bağlamda yönetim danışmanlığı alanlarındaki yönetim sistemleri firmalarımız için önem arz etmekte ve bu hizmetlerden faydalanan firmalar sistem gelişimlerini bir uzman gözetiminde gerçekleştirerek süreci daha kolay işletip belgelerini kolaylıkla alabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Gelecek Stratejilere Odaklanamama, Finansal Planlama ve Yönetim Eksikliği, Ekip / Takımına Oluşumuna İnanç Ve Sabır Eksikliği, Kuşaklar Arası İş Devrine Hazırlıklı Olunmaması, İç Kaynaklardan İnsan Yetiştirme Strateji Eksikliği, Pazar Araştırması ve Pazar Derinliği , İş Yapma Yöntemlerinde Değişim ve Dönüşümün Zorlukları , Karar Süreçlerinde Duygusal Hareket Etme, Dijital Dönüşüm Yol Haritası Eksikliği gibi sorunların çözülebilmesi adına uğraştıklarını belirten Esen, “Doğru hizmetin alınabilmesi için ilgili danışman firma ve temsilcilerinin geçmiş tecrübe ve bilgileri ile tamamlanmış proje referanslarının sorgulanması yanı sıra mesleki yeterliliğin zorunlu hale getirilmesi sektöre olan bakış açısını, hizmet kalitesini ve sonuç olarak firmaların büyümesi ile ülkenin kalkınmasına katkı sunacağını düşünmekteyiz” dedi.