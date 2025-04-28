Marmarabirlik, 7,5 milyar TL ciro, 35 milyon dolar ihracat hedefliyor

EKONOMİ (BURSA) - Marmarabirlik’in 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük Binası’nda yapıldı. Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile Birlik Temsilcileri katıldı. 2024/2025 ürün alım kampanyası ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Hasat dönemi boyunca 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün bedellerinin yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmının yarısı 21 Şubat’ta ödenmiş, kalan son dilim olarak 790 bin TL 25 Nisan’da ödenerek ortaklarımıza toplam 3 milyar 200 milyon TL ödeme yapılmıştır” diye konuştu.

Bir kilogram zeytinin üretim maliyetinin yıllar itibarı ile yüzde 600 oranında arttığına işaret eden Asa, “Bir kilogram zeytinin üretim maliyeti içinde işçilik payının yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Zeytin üretiminde temel masraf kalemi işçilik olmuştur. Ürün alım fiyatlarına refah payını da eklediğimizde üretim maliyetlerine orantılı olarak 2021 yılında 20 TL’den 54 TL’ye, 2022 yılında 54 TL’den 125 TL’ye, son olarak da 139 TL’ye yükselmiştir” değerlendirmesini yaptı. Üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini kaydeden Hidamet Asa, gençlerin tarımsal üretime kazandırılmasının önemine işaret etti.

Geçtiğimiz yılın verilerini ve gelecek yılın hedefleri ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hidamet Asa şunları söyledi: “2024/25 iş yılı ürün alım kampanyasında Marmarabirlik 57 bin ton ürün alımı gerçekleştirmiştir. Marmarabirlik olarak 2025 yılında 7 milyar 500 milyon ciroya ulaşarak, önümüzdeki yıl nefes almak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl 32 milyon dolar olan ihracatımızı 35 milyon dolara çıkarmayı, ihracat yaptığımız ülke sayısını da zeytin ülkesi İspanya, Küba, Moldova ve Madagaskar’ı da ekleyerek ile 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz.”