Marmarabirlik, ihracatta yeni pazarlara açılacak

ALİ ŞAHİN

BURSA - Marmarabirlik’in Türkiye’nin en köklü tarım satış kooperatif birliklerinden biri olduğunu belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, kuruluşun 1954 yılında bölge zeytin üreticilerinin dayanışmasıyla hayata geçtiğini söylerken “Zeytin denince akla gelen ilk isim olan Marmarabirlik, Marmara Denizi’nin güney kıyılarında, İznik Gölü’nden Trakya’daki Mürefte’ye kadar uzanan bir bölgede faaliyet göstermektedir. Amacımız, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerini yetiştirerek daha iyi koşullarda pazarlamak” dedi. 2025’in ilk yarısını değerlendiren Yıldız, planlanan satış hedeflerinin gerisinde kalındığını ancak ihracat performansının önceki yıla göre daha güçlü olduğunu belirtirken “İç pazarda beklentilerin altında kaldık. Ancak ihracat rakamlarımız, geçen yılın aynı dönemine göre daha umut verici seviyelere ulaştı” ifadelerini kullandı. Son iki yılın firmalar açısından kur, faiz ve enflasyon politikaları nedeniyle zorlu geçtiğini hatırlatan Yıldız, “Yılın geri kalanında düşüşe geçen enflasyon ve yükselen kur seviyeleri sayesinde satışlarımızın artmasını ve hedeflerimize yaklaşmayı öngörüyoruz” dedi.

“Ürün alımını artıracak yatırımlar yapacağız”

Marmarabirlik’in halihazırda 68 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, hedeflerinde Afrika ve Asya gibi zeytin kültürüne daha uzak coğrafyaların olduğunu söyledi. İhracatta rekabet gücünü artırmak için çeşitli pazarlama faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini aktaran Yıldız, “Yükselen döviz kuru ile birlikte iş ortaklarımızın rekabet gücünü korumak adına özel kampanyalar, tadım organizasyonları ve satış aktiviteleri düzenliyoruz” dedi. Marmarabirlik’in üretim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yıldız, bağlı 8 kooperatifle siyah ve yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı üretimi yaptıklarını, yaklaşık 600 kişilik bir istihdam sağladıklarını söyledi. Birliğin her dönem ortalama 50 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiğini vurgulayan Yıldız, “Gelecek dönemlerde bu rakamları daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda üretim kapasitemizi yükseltmek için gerekli yatırımları yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.