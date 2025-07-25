Marmarabirlik’te Hidamet Asa yönetimden alındı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, önceki yönetim kurulu başkanı Hidamet Asa'nın Marmarabirlik Yönetim Kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliği görevinden alındığını bildirdi.

Söz konusu kararın 24 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıda alındığını aktaran Yıldız, "İsimler, Marmarabirlik'ten önemli ya da Marmarabirlik'in üstünde değildir. Bizim için önemli olan Marmarabirlik'in ortaklarına hizmet edebilmek adına el birliğiyle kurumu nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, ilerleyen günlerde Marmarabirlik'in yeni hedeflerinin ve stratejik adımlarının konu alınacağı ayrıntılı bir açıklama yapılacağını, birliğin şeffaf bir disiplinle yönetileceğini de ifade etti.