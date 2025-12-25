MARS, Limak Holding bünyesindeki OlduBil’i satın aldı

Türkiye’de neobankacılık alanında dikkat çeken bir satın alma gerçekleşti. Dijital finans çözümleriyle öne çıkan MARS, Limak Holding çatısı altında faaliyet gösteren OlduBil’i tüm altyapısı, operasyonel yetkinlikleri ve mevcut anlaşmalarıyla birlikte satın aldı.

2020 yılında “kolaylık” ve “kazanç” ana felsefesi ile hayata geçirilen OlduBil, finansal teknolojileri daha geniş kitleler için erişilebilir hale getiren yapısıyla öne çıktı. Bugün sistemde kayıtlı 552 bin kullanıcıya ulaşan OlduBil, satın alma sonrası MARS ekosistemine dahil oldu.

MARS 2 milyona yaklaşan kullanıcıya ulaştı

MARS, organik büyüme ile stratejik satın almaları birlikte yürüten yapısıyla 2 milyona yaklaşan kullanıcıya ulaşmış durumda. Şirket, bu büyümeyi risk yönetimi, regülasyonlara tam uyum ve teknoloji yatırımlarını merkeze alan planlı bir stratejiyle sürdürüyor.

MARS’ın fark yarattığı alanların başında, kullanıcıların tüm banka hesaplarını ve kartlarını tek bir uygulama üzerinden yönetebilmesini sağlayan teknoloji mimarisi geliyor. Farklı kartlardaki limitleri tek dokunuşla birleştiren akıllı altyapı, ödeme deneyiminde yaşanan limit yetersizliği ve işlem reddi sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Fiziksel ve dijital seçenekler sunan MARS kart ise Türkiye’de tüm bankacılık ilişkilerini tek bir premium kartta birleştiren ilk “Superbank Card” yapısı olarak konumlanıyor.

İndirim, avantaj ve cashback ekosistemi MARS Miles ile kullanıcılar yalnızca ödeme yapmıyor, harcadıkça kazanan bir deneyime geçiyor.

“Dijital finans ekosistemini büyütüyoruz”

OlduBil satın almasıyla ilgili görüşlerini aktaran MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya “Finans dünyasını dönüştürerek neobankacılığı ülkemizde ve dünyada üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kullanıcıların geleneksel bankacılık ürün ve hizmetleriyle finansal kolaylıkları ekoksistem içinde toplayarak ‘üst seviye neobankacılık’ anlayışı çerçevesinde MARS’ı her geçen gün büyüteceğiz. OlduBil’i satın almamız da bu büyümenin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Dijital finans ekosistemini şeffaf ve güvenilir bir şekilde sürdürülebilir büyüme anlayışıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Türkiye’den başlayarak global pazarlara uzanan yolculuğumuzda, daha güçlü bir ürün seti ve daha büyük bir vizyonla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin neobankacılık girişimi olarak, Avrupa, UK ve MENA odaklı büyüme stratejimiz hızlanacak.” dedi.