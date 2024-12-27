MARS neobankacılık yolculuğunu yeni yatırımla hızlandırdı

Finans dünyasını yeniden tanımlayarak, yenilikçi uygulamalarla neobankacılığı premium bir seviyeye taşımayı hedefleyen MARS, büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu turda Sina Afra gibi önde gelen yatırımcıların yanı sıra İCU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Kultura ve Startupfon’dan yatırım alan MARS, aldığı bu yeni kaynakla 2025 yılına daha güçlü bir başlangıç yapmayı ve 2024’ten daha iddialı bir yıl geçirmeyi hedefliyor.

"Yeni pazarlarda da MARS’ın adını duyurmayı hedefliyoruz"

Yeni yatırımla büyümeyi hızlandırdıklarını vurgulayan MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, şunları söyledi:

“Hedefimiz, kullanıcıların birden fazla bankadaki ürün ve hizmetlerini MARS ekosistemi içinde toplayarak kendi finansal dünyalarını oluşturabilecekleri bir ‘Premium Neobankacılık’ anlayışı geliştirmek. Bu doğrultuda, benzersiz finansal deneyimleri genişletmek için 40 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Türkiye’de kısa sürede yarım milyon kullanıcıya ulaştık ve birkaç ay içinde bu sayıyı 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Kullanıcı tabanımızı genişletirken, ‘insan odaklı’ bir yaklaşımla Avrupa’daki neobankaları da dikkatle izliyoruz. Geleneksel bir bankanın sunduğu tüm ürün ve hizmetleri, MARS uygulaması üzerinden eşsiz bir finansal deneyimle sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de rekabetten ziyade tamamen yeni bir model oluşturarak derinleşirken, uluslararası açılım ve teknoloji geliştirme hızımızı üç kat artırmayı planlıyoruz. Yakında, iyi analiz edilmiş yeni pazarlarda da MARS’ın adını duyurmayı hedefliyoruz.”

MARS’a yapılan yatırımın finansal globalleşmeye bir katkı olduğunu belirten Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yolculukta yanımızda olan bireysel ve kurumsal tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Onlarla birlikte, geleneksel bankaların 40-50 yılda ulaştığı seviyeye 2-3 yıl gibi kısa bir sürede ulaşacağımızdan eminiz. Bu başarı yalnızca Türkiye için geçerli olmayacak; MARS’ı küresel bir marka haline getireceğiz.”

Türkiye’de ve dünyada neobankacılığın gelişmesine katkı sağlayan MARS, her geçen gün büyüyen ekosistemiyle kullanıcılarına yenilikçi finansal fonksiyonlar, ürünler ve hizmetler sunmaya devam edecek.

2020 yılında kurulan MARS, neobankacılığın öncüsü olmayı hedeflemektedir. MARS, yenilikçi bankacılık çözümleri ve ayrıcalıkları ile, kullanıcılarına tek mobil uygulama ve tek kartla bankalardaki tüm işlemleri yönetilebilmelerine imkân sağlıyor. Üyelik sistemiyle çalışan MARS’ta Prime, Platinium ve Titanium Metal olmak üzere üç tip kart bulunuyor. E-para lisansı kapsamında üretilen tüm kartları birleştirme teknolojisine sahip Türkiye’nin ilk Mastercard Silverlogolu kartlarına sahiptir.