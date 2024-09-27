Mars Studios uygulamalarla milyonlarca kullanıcıya ulaşıyor

Mobil uygulamaların pazarlama ve büyüme stratejileri alanında öne çıkan yerli girişim Mars Studios, mobil uygulamaları başarıya ulaştırmayı hedefliyor. Mars Studios, mobil uygulama üreten firmalara dataya dayalı büyüme ve pazarlama hizmeti sunuyor ve kendi uygulamaları ile bu uygulamaların pazarlama ve büyümelerini de yönetiyor.

10’u aşkın ülkede uygulama geliştirme hizmeti veriyor

10’u aşkın ülkede uygulama geliştirme hizmeti veren Mars Studios’un uygulama geliştiriciliğinin yanı sıra kendi uygulamaları da bulunuyor.

Şirketin yeni yılda da kendi uygulamaları için de hedefleri olduğunu ve bu alanda da çalışmalarına son sürat devam ettiklerini vurgulayan Mars Studios’un CEO’su Destan Keskinkılıç, “Şirket olarak her uygulama için özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu zamana kadar 6 adet uygulama geliştirdik. 2025 yılında da bu sayıyı 2 katından fazlaya çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Mobil uygulamaların gelirini artırmayı hedefliyor

Mobil uygulamaların gelirini artırmayı hedefleyen Mars Studios, özelleştirilmiş büyüme stratejileri ve performans pazarlaması gibi özellikler sunuyor. Mars Studios, deneyimli ekibi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, uygulama sahiplerinin gelirlerini artırma ve performanslarını optimize etmek için yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş çözüm önerileri sunuyor. Sunulan büyüme stratejileri ve performans pazarlaması gibi hizmetlerle müşterilerine 3 kat daha fazla dönüşüm oranı ve aynı pazarlama bütçesiyle yüzde 60'a varan gelir artışı sağlanıyor.