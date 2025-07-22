Mars, Titanium Metal Kart ile dönüşüme odaklandı

Finansal teknoloji dünyası hızla dönüşüyor. Fiziksel şubeleri olmayan dijital bankalar, kullanıcılarına hızlı, kolay ve erişilebilir çözümler sunuyor. Artık hesap açmak, para transferi yapmak ya da yatırım işlemleri gerçekleştirmek birkaç dokunuşla mümkün.

Kullanıcılar sadece hız değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş deneyim, düşük maliyet ve yüksek güvenlik de bekliyor. Türkiye’de bu dönüşüme öncülük eden markalardan biri ise MARS.

Dijitali odağına alan MARS, sunduğu yeni nesil çözümlerle kullanıcılarını özgürleştiriyor, finansal işlemleri zahmetsiz hale getiriyor. Kullanıcılarına birbirinden farklı avantajlar sunan MARS’ın Titanium Metal Kartı, bu dönüşümün en büyük simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Limiti birleştiriyor, harcadıkça kazandırıyor

Limit birleştirme, tüm hesaplarınızdan tek kartla işlem yapabilme, her ATM’den ücretsiz para çekme ve harcadıkça kazandıran MARS Miles sistemiyle her ay 4.500 TL’ye kadar Miles kazanma imkanı MARS Titanium Metal Kart ile artık mümkün oluyor. Şık ve dayanıklı metal tasarımıyla dikkat çeken kart, sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda akıllı, kazandıran ve ayrıcalıklı bir finansal yaşam sunuyor.

MARS Titanium Metal Kart sahipleri, seyahatten gurme restoranlara, modadan teknolojiye kadar pek çok alanda özel fırsatlardan yararlanıyor. Her ay değişen seçkin restoranlarda yüzde 20’ye varan indirimler, lüks markalarda yüzde 10’a varan avantajlar ve sezona özel moda kampanyaları alışverişi daha keyifli hale getiriyor.

Kart sahipleri, ücretsiz otopark ve vale hizmeti ile şehirde konforlu bir deneyim yaşarken, yılda iki kez sunulan lounge ve fast track ayrıcalıklarıyla da seyahatlerini daha keyifli hale getirebiliyor. Dört dijital platforma ücretsiz erişim imkanı ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca, 400’den fazla markaya erişebilme imkanı da kartın sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca, Mastercard Silver logolu kart, 20 ülkede yüzlerce restoran, otel, ulaşım ve moda markasında ek indirimler sunuyor. Yurt dışı harcamalarında, avantajlı kur politikasıyla yüzde 8’e varan döviz kuru kazancı sağlıyor.

Kart, MOKA United, TCMB güvencesindeki altyapısıyla güvenli ve sağlam bir hizmet sunuyor.