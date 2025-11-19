MARS ve Piapiri’den yeni nesil yatırım ürünü

Türkiye’de neobankacılığın öncüsü MARS ile ÜNLÜ & Co’nun yenilikçi fintech girişimi Piapiri, finansal erişimi kolaylaştıran güçlü bir iş birliğine imza attı. MARS; müşterilerine esnek, otomatik ve kullanıcı dostu bir yatırım deneyimi sağlayarak finansal yaşamı daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Yeni nesil finansal ekosistemi temsil eden “Night Up” adlı otomatik nemalandırma bazlı bu çözüm, yatırım yapmayı karmaşık olmaktan çıkarıp gündelik hayatın doğal bir parçasına dönüştürüyor.

“Night Up” ve “Piapiri” ile gerçekleştirilen stratejik iş birliği sayesinde kullanıcılar, birikimlerini günlük olarak otomatik biçimde değerlendirme şansına sahip olacak. 2025 yılı itibarıyla entegrasyon süreci tamamlanacak bu iş birliği kapsamında MARS kullanıcıları, Piapiri’nin teknolojisi aracılığıyla sermaye piyasalarına doğrudan yatırım yapma şansına sahip olabilecek.

Night Up getiri sağlıyor

Night Up’ın dinamik yapısı sayesinde kullanıcılar ister mevcut bakiyelerine göre otomatik yatırım yapabiliyor, isterlerse belirledikleri sabit bir tutarla günlük kazanç elde edebiliyor. Sistem parayı değerlendirirken aynı anda harcamaları da güvence altına alıyor. Günlük ihtiyaçları önceliklendiriyor, böylece alışverişler veya ödemeler aksamıyor. Tüm bu süreç otomatik şekilde ilerliyor.

Kullanıcılarının birikimlerini günlük olarak otomatik değerlendiriliyor Herkes için sade ve etkili bir çözüm sunan MARS’ın bu ilk yatırım ürünü, ilerleyen dönemde platforma eklenecek çeşitli sermaye piyasası ürünleri iledaha da zenginleşecek.

Kullanıcılarına her zaman yenilikçi çözümler sunduklarını dile getiren MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, “MARS’ta ilk kez kullanıcılarımızın yatırım yapma deneyimini günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiriyoruz. Geleneksel yatırım araçlarının karmaşık yapısını ortadan kaldırarak, herkesin kolayca ulaşabileceği, esnek ve akıllı bir çözüm geliştirdik. Night Up ile kullanıcılarımız artık sadece birikim yapmıyor, aynı zamanda bu birikimlerini zahmetsizce değerlendirme imkanına sahip oluyor. Günlük işlemlerine entegre edilen bu otomasyon sayesinde, yatırım yapmak için özel bilgiye ya da piyasa takibine ihtiyaç kalmıyor. Kullanıcılarımız için tasarladığımız sistem, her gün saat 15:00’te seçilen tutarı otomatik olarak yatırım işlemine yönlendiriyor. Üstelik seçilen tutar kadar bakiye bulunmuyorsa, sistem MARS Now özelliğiyle eksik tutarı tamamlıyor ve işlemi kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yatırım yapılan tutara anında erişim imkanı sağlayarak, kullanıcılarımızın finansal özgürlüğünü kısıtlamıyoruz. Dahası, tüm bu sistemi kullanıcılarımızın tek tuşla aktif hale getirebileceği esnek bir yapıda tasarladık, böylece yatırım süreci, tamamen onların kontrolünde ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Kullanıcılarımız yatırım hedeflerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşırken, sürecin her aşamasında tam yetki sahibi olabiliyor” dedi.

Piapiri yatırımı ulaşılabilir, anlaşılır ve yönetilebilir kılıyor

ÜNLÜ & Co’nun kurum içi girişimcilik projesi olarak hayata geçirilen ve kısa sürede bağımsız bir fintech şirketine dönüşen Piapiri ise yatırım dünyasını herkes için erişilebilir kılma hedefiyle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kullanıcılarına şeffaf ve yenilikçi çözümler sağlarken, hazır sepetler, robo sinyaller ve yapay zekâ tabanlı uygulamalar ile yatırım süreçlerini kolaylaştırıyor.

Piapiri Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten ise iş birliği hakkında şunları söyledi: “Piapiri olarak BIST ve ABD hisse senetlerinden yatırım fonlarına, VIOP ve varantlardan Eurobond işlemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca fintech ve dijital platformlara yatırım ürünlerine yönelik B2B entegrasyon ve anahtar teslim çözümler sunarak iş birliklerini kolaylaştırıyoruz. MARS ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile yatırım dünyasını daha sade, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek vizyonumuz doğrultusunda değerli bir adım daha atmış olduk. Piapiri olarak geliştirdiğimiz teknolojik altyapı sayesinde, MARS kullanıcılarının yatırım süreçlerini gündelik yaşamın bir parçası haline getirmekten mutluluk duyuyoruz.”