Marsala Tekstil, sürdürülebilirlikle büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son iki yılda satış hacmini ve ihracatını 2 kat artırmayı başaran Marsala Tekstil, üretimlerini teknolojik yatırımlarla güçlendiriyor. Bu yıl için süreç entegrasyonunu ve verimliliği artıracak, karbon ayak izini düşürecek yatırımlar gerçekleştirmeyi planlayan firma, Ar-Ge çalışmalarında verimlilik ve sürdürülebilirliğe odaklanacak. Bursa OSB’deki tesislerinde fiziki alan güncellemeleri ve makine yatırımları yaptıklarını belirten Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Özel, “Boyahane bölümümüzde eski teknoloji makineler yerine enerji ve su tüketimini minimize eden yeni teknoloji makineler kullanmaya başladık. Ayrıca, numune makinelerini yenileyerek ve boya makinelerine ceket izolasyonlara yaparak enerji sarfiyatını minimize ettik. Kimyasal sarfiyatı azaltmak için toz boya otomasyon sistemi kurduk. Ram bacalarını komple izole ederek, elektrostatik filtre sistemlerini yeniledik. Ayrıca, çözgü paternoster sistemini hayata geçirdik. Tüm bunların yanında iç iklimlendirme, laboratuvar cihazları ve benzeri birçok alanda teknolojik güncellemeler yaptık” dedi.

“RES tesisi 2024’te devrede”

Özel, bu yıl içinde de süreç entegrasyonlarını ve verimliliği artıracak, bunun yanında karbon ayak izlerini düşürecek yatırımlara devam edeceklerini söylerken, “2023 yılında da makine yatırımlarımız devam edecek. İplik boyama tesisi yatırımımız devam ediyor onu da yıl içerisinde devreye almayı planlıyoruz. Su konusunda elde ettiğimiz tasarrufu doğalgazda yapmak için de çalışmalara başladık. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde enerji tüketimimizi 20 kg/TEP, karbon ayak izimizi ise yüzde 15 oranında azalttık.

Çevre yönetim sistemimizi 2022 yılında devreye aldık” ifadelerini kullandı. Net zero çalışmalarına önemli bir katkı sunacak Edremit’te inşa ettikleri 3 MW gücündeki rüzgar enerjisi santrallerini 2024 yılında devreye almayı planladıklarını belirten Özel, “Bu sayede yılda 10 milyon kWh elektrik enerjisi üreterek, firmamızın tüm enerjisini buradan karşılayacağız. Böylelikle, elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2024 yılından itibaren sıfırlamış olacağız” diye konuştu.

“Balık pulundan elde edilen liflerle kumaş üretiyoruz”

Verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde fiyatta da rekabet edebilir konuma geldiklerini belirten Özel, “Sürekli büyümeye devam ediyoruz. Şu anda sektörde durgunluk olmasına rağmen %100 kapasite ile çalışıyoruz. Yakın zamanda tanıttığımız ‘Ecoist’ markamız ile sürdürülebilir ürünler piyasaya sunacağız.

Balık pulundan, çeşitli bitkilerden, renkli doğal pamuklar gibi materyallerden iplik ürettirerek, gerçekten sürdürülebilir üretim yapma ve doğal boyalar ile onları renklendirebilme yetisine sahibiz. Bu koleksiyonumuz için de şu anda sipariş alıyoruz. Sektörün yönünü belirleyen öncü firmalardan olmaya dikkat ediyor, yeni fikirleri önemsiyoruz. Bu da bize önemli bir ivme katıyor” dedi.

Ar-Ge konusunda da çalışmalarına devam ettiklerini belirten Mehmet Çetin Özel, “2022 yılında bütçemizin yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırdık. Bu yıl bu rakamı daha da artıracağız. Firma olarak önümüzdeki süreçte Ar-Ge çalışmalarında verimlilik ve sürdürülebilir enerji konularına odaklanacağız. Bunun yanı sıra marka algımızı güçlendirmek adına da önemli çalışmalar yapıyoruz.

Yılda yurt içi ve yurt dışı 16 fuarda boy gösteriyoruz. Bu fuarlara kendi koleksiyonlarımızla katılıp, müşterilerimize yeni ürünler sunuyoruz. Yüzde 60 ihracata çalışıyoruz. Ana ihracat pazarımız İspanya olmasına karşın Fransa’da büyüyoruz. İtalya, Almanya, Rusya, Hollanda, Portekiz, Ruya, ABD ve İngiltere pazarlarında da yer alıyoruz. Ülkemizde de 2 büyük üretici ile çalışıyoruz” dedi.