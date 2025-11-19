Marshall’ın ilk parti hoparlörü Türkiye’de

Marshall’ın ilk parti hoparlör modeli Marshall Bromley 750 Aztek Teknoloji güvencesiyle Türkiye'deki müzikseverlerle buluştu. “Party Anywhere” mottosuyla eğlencenin doruk yaptığı partilerin yeni yıldızı olan Marshall Bromley 750’nin, Türkiye lansmanı JJ Pub Kanyon’da gerçekleştirildi. Etkinliğe, teknoloji sektörünün önde gelen markalarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Ürün özelliklerinin detaylıca ele alındığı etkinlikte misafirler Marshall Bromley 750’yi deneyimleme fırsatı da buldu.

Hoparlör pazarı yüzde 34,9 oranında büyüdü

Etkinlikte söz alan Aztek Teknoloji Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma Varol Bayram, ses teknolojileri pazarının tüm dünyada inovasyon şekillendiğini belirterek Aztek Teknoloji’nin temsil ettiği markaların dünya çapında 100 milyar dolarlık bir ekosistemin parçası olduğunu kaydetti. Barındırdığı bu potansiyel ile Türkiye pazarının stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Varol Bayram, bu teknolojiler içindeki hoparlör pazarının yılın ilk yarısında yüzde 39,8 oranında büyüdüğünü ve Aztek Teknoloji'nin tüm markaları ile bu dönemde hoparlör pazarından aldığı payın yüzde 56,5 olduğunu kaydetti.

Bu büyüyen pazar içerisinde Marshall markasının ilk parti hoparlörü olan Marshall Bromley 750’yi Türkiye’deki müzikseverlerle buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Varol Bayram sözlerine şöyle devam etti: “Marshall imzalı amfi tarzı gövdesi, altın rengi analog kontrol düğmeleri ve 70 adet sahne temalı entegre ışığıyla müzik ve titreşim sunan özellikleriyle Marshall Bromley 750 ile partinizin her köşesini müzikle doldurabileceksiniz. Her Marshall modelinde olduğu gibi bu model de markanın ‘uzun ömürlülük’, ‘dokunsallık’ ve ‘amfili müzikle olan uzun ve ayrılmaz bağından beslenen topluluk’ özelliklerinin üzerine oturuyor. Marshall Bromley 750, yüksek ses seviyesi ile eğlence vaadiyle partilerin vazgeçilmezi olacak.”