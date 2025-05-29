MARS’tan kurumsal kullanıcılara düşük faizli kredi müjdesi!

MARS kurumsal kullanıcılara da avantajlı dünyasını sunmaya devam ediyor. MARS Platinum veya Titanium Metal üyesi olan eczacılar, kozmetik sektörü alımını kolaylaştıran ön tanımlı kredi tutarlarını görerek rekabete göre en uygun oranlı kredi seçeneklerine erişme şansına sahip oldular.

MARS, 2024’te Fibabanka ile gerçekleştirdiği iş birliği ile yüzden fazla eczacının düşük kredi ve taksit oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmasını sağladı. Bu yıl da kişisel bakım ve kozmetik ürün alımları için tedarikçi finansman kredisi oranlarında rakibi olmayan yüzde 1.59’dan başlayan oranla 3-6-9-12 ay vadeli kredisunmayı planlıyor.

“Fibabanka ile iş birliği”

MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, MARS ekosisteminde hizmet ve çözümleri çeşitlendirmek için güçlü ortaklıklar kurmaya devam edeceklerinin sinyalini vererek şunları söyledi:

“MARS, bireysel ve kurumsal kullanıcılarının finans dünyasını tek kart ve tek uygulamada buluşturarak, ayrıcalıklar, avantajlar sunmaya devam ediyor. Fibabanka ile başladığımız MARS Credit yolculuğunda güçlü bir biçimde ilerleyeceğiz. Görüştüğümüz yeni bankalar da var. MARS’ın kurumsal müşterileri çok yakında, hem sanal pos, hem de POS komisyon oranını 0.99’a indiren MARS PAY ile tahsilatları gecikme olmadan anında alabilecekler.Bireysel ve kurumsal tüm kullanıcılarımız için finans dünyasında yeni yaşam standartları oluşturmaya çalışıyoruz. MARS ile sadece hesap açmak, ödeme yapmak, kart kullanmak değil; finansal dünyada istenilen tüm finansal çözümlere en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmak için kılavuz olabilmeyi arzuluyoruz."

300’den fazla marka ile işbirliği olan MARS, Avrupa’ya açılmaya hazırlanırken, markalara değer, kurumsal firmalara potansiyel müşteri, tedarikçi firmalara ise finansal ayrıcalıklar kazandırmak için ekosistemine yeni özellikler eklerken, bir yandan da avukat, kuaför, diş hekimi, sağlık kurumları, bayilik ile çalışan perakende, eticaret platformları, turizm gibi farklı sektörlerde yeni iş birliklerini genişletecek.