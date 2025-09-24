Martı, dünya devleri ile aynı endekste

  1. Ekonomim
Türkiye’nin lider mobilite süper uygulaması Martı Technologies, Inc. (“Martı”) (NYSE American: MRT), dünyanın en kapsamlı hisse senedi endekslerinden biri olan S&P Global Broad Market Index (BMI)’ye dahil oldu.

Türkiye’nin New York Borsası’na doğrudan kote olan ilk ve tek Türk şirketi Marti Technologies, Inc. (“Martı”) (NYSE American: MRT), dünyanın en kapsamlı küresel hisse senedi endekslerinden biri olan S&P Global Broad Market Index (BMI)’ye dahil edildi. Bu önemli adım, Martı’nın finansal gücünü ve küresel ölçekteki büyüme potansiyelini güçlü bir şekilde teyit ediyor.

Küresel fonların takip ettiği endekste artık Martı da var

S&P Global BMI endeksine giren şirketlerin hisseleri, endeksi takip eden çok sayıda küresel fon ve portföy yöneticisi tarafından otomatik olarak portföylere ekleniyor. Böylelikle Martı, artık Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon ve Google gibi dünya devleriyle aynı endekste yer alarak uluslararası yatırımcıların ilgisini çekme potansiyelini artırıyor. Bu gelişme, Martı’nın uluslararası yatırımcılar nezdinde “güvenilir yatırım alternatifi” statüsünü de perçinliyor.

Endeksin yılbaşından bu yana yaklaşık %15 değer kazanması da, küresel yatırımcıların ilgisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini yansıtıyor.

Kurumsal yatırımcılar için çekim merkezi

S&P Global BMI’ye dahil olmak, Martı’nın yalnızca piyasa değeri ve işlem hacmiyle değil, aynı zamanda piyasa derinliği ve sürdürülebilir iş modeli ile de global standartları karşıladığını gösteriyor. Bu durum, Martı hisselerinin  hem ABD’de hem de küresel piyasalarda bulunan fonlar ve daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından satın alınabilmesinin önünü açıyor.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye’nin New York Borsası’na doğrudan kote ilk ve tek Türk şirketi olarak S&P Global BMI endeksine dahil edilmemiz, yalnızca ABD borsalarındaki performansımızın değil, aynı zamanda finansal açıdan güçlü ve güvenilir bir yatırım olduğumuzun da güçlü bir teyidi. Bu gelişme, Martı’nın global yatırımcılar nezdinde daha da görünür hale gelmesini ve fonlar tarafından desteklenmesini sağlayacak. Yolculuğumuzda hem Türkiye’de hem de dünyada güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.”

