Marvell hisseleri Nvidia desteğiyle rekor yükseliş yaşadı

Marvell Technology CEO'su Matt Murphy, yapay zekâ modellerinin giderek daha karmaşık yapay zekâ ajanlarına dönüşmesiyle birlikte veri merkezlerinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun artık işlem gücü veya bellek kapasitesi değil, çipler ve sunucular arasında devasa veri akışlarının verimli şekilde taşınması olacağını söyledi.

Etkinliğe katılan Nvidia CEO'su Jensen Huang, Marvell'i tanıtırken "Hanımefendiler ve beyefendiler, işte bir sonraki trilyon dolarlık şirket" ifadelerini kullandı. Huang'ın açıklamasının ardından Marvell Technology (MRVL) hisseleri ABD piyasa öncesi işlemlerde yüzde 20'nin üzerinde yükselişler yaşadı.

Şirket hisseleri yıl başından bu yana yüzde 200'den fazla değer kazanırken, yatırımcı ilgisinin gelişmiş ağ teknolojileri, optik bağlantı çözümleri, özel anahtarlama sistemleri ve yapay zekâ iş yüklerinin oluşturduğu yüksek veri trafiğini yönetmek için tasarlanan özel çiplere yöneldiği belirtiliyor.