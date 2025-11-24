Masdaf, Avrasya Su Fuarı’nda EnduroDry ile yeni nesil dalgıç pompa çözümlerini tanıttı

Masdaf, Avrasya Su Fuarı’nda gerçekleştirdiği lansmanla EnduroDry Soğutma Ceketli Dalgıç Pompa’yı sektör profesyonellerine tanıttı. Zorlu çalışma koşullarında dahi yüksek performansını koruyan EnduroDry, soğutma ceketli motor tasarımı sayesinde sürekli çalışmada sıcaklık dengesini sağlayarak güvenilir bir kullanım sunuyor. Düşük titreşim ve sessiz çalışma özelliği, kompakt tasarımıyla kolay kurulum ve bakım imkânı, ayrıca korozyona dayanıklı yapısı uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor.

EnduroDry, yeraltı suyu temini, kuyu uygulamaları, endüstriyel su devridaimi, proses suyu uygulamaları, çamur, lif ve katı parçacıklar içeren sıvıların taşınması ile inşaat, altyapı ve drenaj uygulamalarında güvenle kullanılabiliyor. Dayanıklılığı, enerji verimliliği ve kesintisiz performansıyla EnduroDry, güvenilir su yönetimi için sektörde yeni bir standart oluşturuyor.

“EnduroDry, zorlu koşullarda yüksek performans sunuyor”

EnduroDry ile ilgili değerlendirmede bulunan Masdaf CEO’su Erhan Özdemir, şunları söyledi: “EnduroDry, zorlu çalışma koşullarında bile yüksek performans ve güvenilirlik sunarak su yönetiminde yeni bir standart belirliyor. Avrasya Su Fuarı’nda ürünümüzü sektör profesyonelleriyle buluşturmak, geliştirdiğimiz mühendislik çözümlerini doğrudan paylaşmak açısından önemli bir fırsat oldu. EnduroDry ile kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yanıt verirken, enerji verimliliği ve uzun ömürlü performans konusundaki beklentileri de karşılamayı hedefliyoruz.”

Masdaf hakkında

1977 yılında suyun ve enerjinin etkin kullanılması ve bu sayede yaşam kaynaklarının korunması ilkesiyle yola çıkan, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Masdaf, 40 bin m² alan üzerine kurulan Düzce tesislerinde; uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa üretmektedir. Endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, atık su transferinde, yangın söndürme işlemlerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sulamada vb. birçok alanda kullanılmak üzere santrifüj pompa imalatı yapan Masdaf, ERP direktiflerine uygun olarak geliştirilen, yüksek verimli pompa sistemlerini 106 ülkeye ihraç etmektedir. Masdaf, ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerinin yanı sıra UL, FM, NFPA 20, TSE, CE, ATEX, GOST, UKR Sepro gibi kalite belgelerine de sahiptir.