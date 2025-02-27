Mastercard KOBİ Güven Endeksi: Türkiye'deki her 10 KOBİ'den 9'u dijital ödemeleri kabul ediyor

Araştırma, Türkiye'deki KOBİ'lerin %88'inin dijital ödemeleri kabul ettiğini ve nakitsiz işlemlerin işletmelere sağladığı verimlilik, güvenlik ve ticari itibar avantajlarını artırdığını gösteriyor. KOBİ'ler için dijital ödemelerin en önemli avantajları arasında; dolandırıcılık risklerinin azaltması (%54), finansal kurumlara ve devlet kurumlarına daha fazla güven sağlaması (%34) ve gelire daha hızlı erişim (%34) bulunuyor.

Dimitrios Dosis, Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi başkanı, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomilerin belkemiğini oluşturarak yenilik, istihdam ve dirençlilik gibi temel unsurları destekliyor. Dijital dönüşüm hız kazandıkça, KOBİ’ler dijital ödemeler ve finansal kapsayıcılık aracılığıyla yeni fırsatların kapılarını aralıyor. Hızla değişen iş ortamında uyum sağlama ve büyüme yetenekleri, finansmana erişim, dijital etkinleştirme ve sürdürülebilir büyümeye öncelik veren bir ekosistemin gücünü gözler önüne seriyor” dedi.

KOBİ'lerin dijital dönüşümüne Mastercard desteği

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda dijitalleşmenin ve finansal erişimin kritik rolüne dikkat çekerek "Türkiye'deki KOBİ'ler dinamik iş ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlarken, dijital dönüşüm ve iş birlikleri yeni fırsatların kapısını aralıyor. Mastercard olarak, dünya çapında 50 milyon KOBİ'ye ulaşma taahhüdümüzle, ödeme çözümlerimiz aracılığıyla KOBİ'leri desteklemekten gurur duyuyoruz. Finansal araçlara erişimi kolaylaştıran iş birliklerimiz ve Akıllı KOBİ platformuyla sağladığımız eğitim ve destek programlarımız sayesinde KOBİ'lerin faaliyetlerini genişletmelerine ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Özel sektör ortaklıkları ve beceri geliştirme, KOBİ'lerin büyüme fırsatlarını artırıyor

Araştırma, Türkiye'deki KOBİ'lerin %70'inin özel sektör iş birliklerinin işletmelerine en olumlu katkıyı sağlayacağına inandığını, %29'unun ise devlet destekli girişimleri temel kolaylaştırıcı olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Dijital ödemelerin kolaylaştırılması, dijital kapsayıcılığın artırılması ve sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesi, KOBİ'ler için önemli öncelikler arasında yer alıyor.

Ödeme sistemlerinin ötesinde Türkiye'deki KOBİ'ler büyüme için en kritik faktörler arasında personel eğitimi ve becerilerinin geliştirilmesini (%87), finansal hizmetlere daha kolay erişimi (%84) ve daha iyi veri analitiği ve içgörülerini (%83) ifade ediyor. Mastercard, bu ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli girişimler ve iş birliklerini hayata geçirerek KOBİ'lere finansal bilgi, dijital araçlar ve işletme süreçlerine uygun ödeme çözümleri sunuyor.

Türkiye'deki KOBİ'ler, ekonomik zorluklardan bahsederken bu durumu dijital dönüşüm ve operasyonel verimliliği artırmaya öncelik vererek aşmayı hedeflediğini belirtiyor.

KOBİ'lerin gündeminde dijital dönüşüm ve verimlilik öne çıkıyor

Türkiye’deki KOBİ’ler, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak adına dijital dönüşüme ve operasyonel iyileştirmelere öncelik veriyor. İş dünyasının gündeminde enflasyon (%82) ve mal ve hizmet maliyetlerindeki artış (%70) önemli bir yer tutarken, işletmeler bu dinamik ortama uyum sağlamak için yenilikçi çözümler geliştiriyor. KOBİ’lerin %37’si finansal yönetimlerini güçlendirmek ve iş sürekliliğini desteklemek amacıyla finansman seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.

KOBİ'lerin dayanıklılığını güçlendirmek için stratejik ortaklıklar

Mastercard, Aralık 2024'te EEMEA bölgesinde KOBİ'lerin güvenli ve uygun maliyetli dijital ödeme çözümlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen fintech sağlayıcılarından Dgpays ile bir stratejik ortaklık kuruldu. Bu iş birliği, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına ve finansal katılımı artırmalarına destek olmayı hedefliyor.

KOBİ ekosistemine sürekli destek

Mastercard KOBİ Güven Endeksi, Türkiye'deki küçük işletmelerin değişen ekonomik ortamda karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları anlamak adına önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Dijital ödemelerin benimsenmesini teşvik etmek, krediye erişimi genişletmek ve finansal kapsayıcılığı artırmak gibi birçok alanda sürdürülen çalışmalar ile KOBİ'lerin giderek dijitalleşen ekonomi içerisinde güçlü bir yer edinmesi amaçlanıyor.