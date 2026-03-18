Mastercard® Priceless™ ve The Bulums’tan sıra dışı bir iş birliği: “Signature Pearl Experience” yıl boyunca devam ediyor

Estetik vizyonuyla fark yaratan The Bulums ve dünyanın en prestijli deneyim platformlarından biri olan Mastercard® Priceless™, 2026 yılı boyunca devam edecek özel bir deneyim serisi için güçlerini birleştirdi.

The Bulums Signature Pearl Experience, Mastercard sahiplerine özel olarak tasarlanan ve yıl sonuna kadar her ay düzenlenecek bir keşif yolculuğu sunuyor.

Serinin açılış etkinliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük ilgiyle gerçekleşti. Bu özel başlangıcın ardından deneyim serisi, yıl boyunca farklı tarihlerde Mastercard kart sahipleriyle buluşmaya devam edecek.

Zamansız bir stil ritüeli

The Bulums Signature Pearl Experience, katılımcıları efsanevi stil ikonlarının izinde, incinin kraliyet saraylarından modern podyumlara uzanan asil mirasını keşfetmeye davet ediyor.

Mühendislik disiplini ile tasarımı birleştiren kurucular Selin Işık Bulum ve Sezin Bulum rehberliğinde gerçekleşen bu 2 saatlik deneyim, klasik bir atölyenin ötesine geçerek “Quiet Luxury” felsefesiyle şekillenen yavaş ve anlamlı bir tasarım ritüeline dönüşüyor.

2026 yılı boyunca devam edecek eşsiz bir deneyim

2026 yılı boyunca ayda bir kez gerçekleştirilecek bu özel seri, incinin hikayesini moda, sanat ve tasarımın süzgecinden geçirerek katılımcılara sunuyor.

The Bulums Kurucusu Selin Işık Bulum, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Mastercard Priceless ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle, lüksü sadece seyredilen bir obje olmaktan çıkarıp, bizzat deneyimlenen duyusal bir yolculuğa dönüştürüyoruz. Signature Pearl Experience ile katılımcıları, incinin zamansız zarafeti eşliğinde kendi stil hikayelerini yaratmaya davet ediyoruz.”

Tasarım, gastronomi ve zarafet bir arada

Etkinlik, Michelin Rehberi 2026 listesinde yer alan Muutto Anatolian Tapas Bar’ın seçkin ikramları ve imza içeceği eşliğinde gerçekleşiyor.

Katılımcılar tasarım sürecini yalnızca yaratıcı bir deneyim olarak değil; aynı zamanda gastronomi, stil ve sosyal etkileşimi bir araya getiren rafine bir buluşma olarak yaşıyor.

Kendi stil imzanızı tasarlayın

Mastercard® sahiplerine özel bu prestijli seri kapsamında katılımcılar, seçkin bir atmosferde içeceklerini yudumlarken incinin yüzyıllara meydan okuyan asil ve tarihsel serüvenine eşlik ediyor.

Kişiselleştirilmiş tasarım

Katılımcılar, farklı boyut ve formlardaki gerçek inciler arasından seçim yaparak kendi karakterlerini yansıtan imza kolyelerini tasarlıyor.

Rafine detaylar

Tasarımlar altın kaplama, minimalist ve zarif aparatlar ile tamamlanarak kişisel stilin son dokunuşunu kazanıyor.

2026 etkinlik takvimi

Yıl boyunca ayda bir kez gerçekleştirilecek serinin planlanan tarihleri:

- 11 Nisan

- 10 Mayıs – Anneler Günü Özel Etkinliği

- 6 Haziran

- 5 Temmuz

- 8 Ağustos

- 5 Eylül

- 10 Ekim

- 7 Kasım

- 5 Aralık